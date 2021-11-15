Цой сравнила себя с помолодевшей Пугачевой в мини-юбке

Максим Галкин показал свежее фото стройной и молодой Аллы Пугачевой.

Российский шоумен Максим Галкин счастливо женат на народной артистке СССР Алле Пугачевой с 2011 года. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью, и часто демонстрирует идиллические семейные отношения. Разница в возрасте у Пугачевой и Галкина 27 лет, что совершенно не мешает им жить счастливо.

Максим Галкин не делает из семейной жизни тайны и часто выкладывает в своем "Инстаграм" кадры быта и воспитания детей.

На днях он показал фото, на котором предстал рядом с Аллой Пугачевой на фоне панорамных окон. За их спинами был красивый зимний пейзаж, а вокруг роскошный антураж внутреннего убранства их замка в подмосковной деревне Грязь.

На фото Максим Галкин был в комфортных джинсах и уютном джемпере, а 72-летняя Алла Пугачева в черном коротком платье и в туфлях на каблуках.

Поклонники восхитились красотой семейной пары и рассыпалась в комплиментах. Среди комментаторов отметилась и коллега артистов Анита Цой.

"Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!" – написала она.

Фанаты добавили, что певица "примазывается" к звездной чете и на самом деле якобы совсем на Примадонну не похожа. Кое-кто и вовсе предположил, что Алла Пугачева на фото ненастоящая.

"Мне показалось, что Алла из картона вырезана. Наверное, и после смерти Максим ее будет к себе прикладывать. Кто бы помнил о нем, не будь Аллы. Обычный стэндапер, а вона как взлетел. Тетю напичкали силиконом, напамажили как восковую куклу и стоит явно еле еле, и надоело уже все. Среди молодежи и старостью вонять. Вонь эту свыше 70-ти ничем не вытравить", – написали злопыхатели.