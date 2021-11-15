Купившего себе белоснежный гроб Шуру выставили дураком

Шура выступил на шоу "Суперстар. Возвращение". Музыкальный критик разобрал номер.

В последнее время поклонники всерьез обеспокоились состоянием российского певца Александра Медведева, более известного как Шура. Ходят слухи, что к артисту вернулся рак. Официально Шура пока не комментировал информацию, но зато уже купил себе белый гроб, оградку и место на кладбище...

Несмотря на слухи о неважном состоянии здоровья, Шура ведет активный образ жизни и продолжает строит карьеру в шоу-бизнесе. Певец участвует в шоу "Суперстар. Возвращение". В последнем выпуске он исполнил песню Аллы Пугачевой "Белый снег".

После номера Шура заявил, что на самом деле первым исполнителем выбранной песни был он, а не Пугачева. Но артистка влюбилась в песню и забрала себе.

Зрители и члены жюри остались в восторге от номера 46-летнего Шуры. Только музыкальный критик Сергей Соседов язвительно высказался о нем, выставив артиста дураком. Он заявил, что Шура подражал Пугачевой в песне и ничего своего самобытного в номер не привнес.



Ранее певец Шура попросил поклонников не лить слезы на его похоронах. Он попросил смеяться и петь веселые песни на проводах его на тот свет. Артист заявил, что к смерти относится спокойно и даже с иронией.

Напомним, в прошлом году Шура столкнулся с онкологией, ему сделали операцию на желудке.