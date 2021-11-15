"Страшные вещи": помощник тяжелобольного Гаркалина ответил на слухи об ампутации руки

Знаменитый актер Валерий Гаркалин борется за жизнь. Представитель артиста раскрыл все карты.

Народный артист России Валерий Гаркалин пострадал из-за смертельной напасти — коронавируса. В прошлом месяце звездный мужчина попал в больницу с этим коварным диагнозом. Известно, что состояние у актера тяжелое — врачам приходится непросто.

Пока фанаты звезды фильма "Ширли-мырли" молятся об улучшениях, в Сети распространяются печальные сплетни. Так, прогремела новость о том, что знаменитости хотят ампутировать руку вследствие тромбоза. За подробностями журналисты обратились к агенту 67-летнего артиста Наталье Тепловой.

Женщина опровергла жуткие известия, которые успели напугать всю страну. По ее словам, Валерий Гаркалин не имеет никаких проблем с тромбом, поэтому об ампутации не может быть и речи. "Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут", — поведала помощница народного артиста.

Напомним, в начале ноября тяжелобольного мужчину экстренно прооперировали. Хирурги сделали мужчине разрез между ребрами, поскольку у него в грудной клетке стал накапливаться воздух. Врачи успешно завершили процедуру и откачали вредоносное вещество, пациент перенес операцию достойно. Сейчас вся надежда на то, что Валерий Гаркалин одолеет жестокий недуг и пойдет на поправку. Медики делают для этого все возможное.