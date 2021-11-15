"Придется ампутировать": появились шокирующие новости о состоянии Гаркалина

Лечащемуся от коронавируса Валерию Гаркалину поставили еще один опасный диагноз.

Уже второй месяц 67-летний артист пребывает в больнице в тяжелом состоянии. Несмотря на молитвы поклонников, улучшений в состоянии звездного пациента пока не наблюдается, даже наоборот – сегодня стало известно о том, что у Валерия Гаркалина на фоне лечения развился тромбоз артерий верхних конечностей.

Как только лечащий врач актера заметил опасное осложнение, он пригласил к пациенту профильного специалиста. Хирург внимательно осмотрел все пораженные участки и пришел к неутешительному выводу: в случае дальнейшего ухудшения понадобится операция.

"Придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку," – сделал шокирующее заявление источник в здравоохранении, подчеркнув, что такая операция понадобится лишь в том случае, если тромбоз будет прогрессировать.

Наибольшему поражению подверглась именно левая рука мужчины, состояние правой конечности, по мнению хирурга, гораздо более удовлетворительно. Сейчас врачи стараются сделать все возможное, чтобы избежать ампутации. Надежды на то, что опасное осложнение еще удастся побороть с помощью медикаментозной терапии, есть – об этом сообщила "КП".

Напомним, что несколько недель назад народный артист уже перенес экстренную операцию на грудной клетке, причиной которой стал спонтанный пневмоторакс. После этого о подробностях состояния Валерия Гаркалина рассказал его коллега и товарищ Даниил Спиваковский.