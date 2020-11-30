Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья

Основная масса современных специальностей делится на: "целый день за офисным столом" и "стою на ногах с утра до вечера". Что лучше? Ни то, ни другое. Давайте разберемся, чем опасна каждая ситуация и как минимизировать вред от них.



Работа сидя

Исследователи часто сравнивают сидячую работу с курением, потому что организм получает примерно равное количество вреда от одного и от другого. Некоторые особо трудолюбивые офисные сотрудники способны проводить перед экранами мониторов до 15 часов. Если учесть, что потом они коротают вечер, сидя перед домашним компьютером или телевизором, ситуация становится по-настоящему ужасной.



Как сидячая работа влияет на здоровье

Позвоночник. В первую очередь сигнализировать о проблемах начинает спина. Болит и затекает шея, в буквальном смысле "отваливается" поясница. Развивается так называемый синдром "компьютерной шеи", когда голова уходит вперед, а плечи сутулятся. В этой позе пережимаются сосуды и нервы. Итог – головные боли и даже онемение рук.

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В сидячем положении увеличивается неравномерность нагрузки на межпозвонковые диски. Особенно, если сидеть наклонившись немного вперед. А когда мы опускаем голову, чтобы изучить бумаги или пролистнуть ленту соцсетей на мобильном телефоне, нагрузка на шею возрастает в пять раз!

Еще один удар по позвоночнику – неправильно выбранные стол и стул. Они провоцируют искривления позвоночника, еще большую сутулость, сколиоз.

Нарушение кровообращения. Недостаток двигательной активности, некорректное положение позвоночника во время рабочего дня приводят к нарушению кровотока. Особенно выражены застои в нижних отделах тела – в малом тазу и ногах.

Чем это грозит?

Сбоем работы внутренних органов, выпавшим животом, нарушением пищеварения и гормональной системы. А еще варикозами и тромбозами ног.

Сердечно-сосудистые болезни. Опять-таки все закономерно. При нарушении кровотока, при зажиме сосудов, увеличивается нагрузка на сердце. Кровь скапливается в той части тела, которая при сколиозе расположена ниже другой. Образуются застои, тромбы, сосуды истончаются и слабеют.

Еще одна болезнь, которая нередко сопровождает сидячий образ жизни – ожирение. Человек потребляет углеводы, но не успевает сжигать их, поэтому они оседают жировыми отложениями. А избыточный вес – это нагрузка на все органы, в первую очередь на сердце.

Что делать?

Устраивать физкультминутки. Старая добрая школа когда-то давно приучала детей к смене деятельности. Как минимум раз в час нужно встать, подвигаться, потянуться, выполнить махи и вращения руками, просто походить по кабинету или коридору в течение хотя бы нескольких минут.

Выбирать правильные стол и стул. Если от ежедневного сидения за столом никуда не деться, надо постараться минимизировать вред от него. Правильная высота стола и стула определяет корректное положение тела. Столешница должна находиться на уровне груди. Стул должен иметь такую высоту, чтобы ноги стояли на полу на полной ступне, а колено образовало прямой угол.

Отлично, если на стуле есть выступы, поддерживающие поясничный и шейный отделы. Это позволит расслабиться и снять нагрузку с позвоночника.

Минимизируйте нехватку двигательной активности. Чаще ходите пешком, особенно если офис находится в шаговой доступности. По утрам найдите время для зарядки. После работы не отказывайте себе в удовольствии размяться и выполнить несколько упражнений на растяжку.

Отлично раскрывает грудной отдел, снимает зажатость мышц и избавляет от болей в шее упражнение с теннисным мячом. Лягте на живот, зажмите теннисный мячик между полом и плечом. Тщательно продавите мячом область грудной мышцы и плечевой сустав.

Работа стоя

Среди медиков и физиологов бушуют горячие споры, что же все-таки вреднее для человека. Кто-то утверждает, что стоять гораздо не естественнее и травматичнее для здоровья, чем сидеть. На самом деле вред примерно соразмерен. Идеальный вариант организации рабочего дня 50/50 с регулярной сменой положения тела с сидячего на стоячее.

В чем вред работы стоя?

Вред для позвоночника. Начало очень похоже на предыдущий раздел статьи. На самом деле вред получают примерно одни и те же системы нашего организма. При длительном положении стоя возникает серьезная нагрузка на нижние отделы позвоночника, ноги и ступни.

Человек не может долго стоять ровно, просто потому, что устает. Он начинает облокачиваться на одну сторону, переносить тяжесть тела на одну ногу. Позвоночник искривляется, развивается сколиоз, а вслед за ним появляются боли, зажимы сосудов и нервов. Это вызывает проблемы с внутренними органами, которые не получают достаточного питания и кислорода.

Варикоз и отеки. Перекосы тела, сколиоз, приводят к нарушению кровообращения. Одна часть тела располагается ниже другой, в ней скапливается и застаивается кровь. Сосуды истончаются и растягиваются, образуя варикозные узлы и даже тромбы.

В нижних конечностях также происходит скопление лимфы, что ведет к отекам и повышенной усталости ног. Мышцы находятся в постоянном напряжении, но необходимого систематического сокращения и расслабления не происходит. Это вызывает нарушение кровотока.

Что делать?

Полезные упражнения. В первую очередь, менять положение каждый час хотя бы на несколько минут. Если присесть не получается, то можно переступать с ноги на ногу, совершая движения похожие на ходьбу на месте.

Стоять надо на обеих ногах, равномерно распределяя нагрузку между сторонами тела. Это поможет избежать перекосов позвоночника и таза.

Полезно периодически перекатываться с носка на пятку. Это создаст ту самую активность мышц для нормального кровообращения. Можно также повращать ступнями в течение нескольких минут.

Поднять ноги повыше. Скорая помощь при отеках и усталости. После рабочего дня надо поднять ноги так, чтобы они оказались выше уровня головы. Например, на спинку дивана. Это стимулирует отток лимфы и расслабляет мышцы.

Дополнительно можно сделать самомассаж ног. Тщательно растереть костяшками кулаков ноги по направлению от голени до колена, а затем от колена до паха.

Ванночки с морской солью. Простой способ снять усталость, отеки и напряжение с ног. В трех литрах горячей воды нужно растворить столовую ложку соды и 2-3 столовых ложки морской соли. Опустить ноги в раствор на 20 минут.