Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Понедельник
30 ноября
Лента новостей
15:47
Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки
15:43
Мерьем Узерли готова сняться в продолжении сериала "Великолепный век"
15:41
Марина Девятова с семьей лишились квартиры
15:30
"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге
15:11
Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне
15:06
"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением
14:55
Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения
14:52
Гороскоп на декабрь 2020 года
14:41
Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья
14:35
Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
14:32
В Москве сиделка с двумя подельниками ограбила 90-летнего мужчину
14:30
Юрий Стоянов рассказал о пребывании в колонии
14:24
В Одинцово грабитель отобрал у курьера гаджеты на сумму 200 тысяч рублей
14:22
Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным
14:20
Гагарина официально распрощалась с мужем
14:18
"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова
14:15
"Типичный Раскольников": Билан метал топоры в окружении детей
14:11
"Вчера почему-то было особенно больно": онкобольная Заворотнюк не теряет надежды на исцеление
14:03
Основатель бренда сырков "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса
13:54
Тарзана закидали камнями за кощунство
13:49
"Пришла делать аборт": Корчевников шокировал историей в День матери
13:43
"Меня разрывает на части от боли": Стриженова заявила о разводе
13:27
Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала
13:20
Названа дата перевода Ефремова в колонию из СИЗО
13:17
Превращается в обузу: почему жена разводится с Кончаловским
13:06
Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
13:05
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
13:04
"Какая боль в глазах": Захарова взяла малыша из приюта
12:54
В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП
12:43
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
12:39
В петербургской квартире нашли два трупа
12:35
Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"
12:30
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
12:26
За сутки в России обнаружено 26 338 зараженных коронавирусом
12:18
Поклонники шокированы наплевательским отношением к могиле Крачковской
12:17
Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса
11:53
Возлюбленная Авербуха Арзамасова: Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома
11:52
При взрыве в жилом доме во Всеволожске пострадал ребенок
11:48
"Грусть сквозит": Успенская осталась без близкого человека в особенный день
11:35
Понаровская безжалостно растоптала карьеру Зверева
11:32
Теперь там гладко: сексуальный Газманов похвастался свежим интимным бритьем
11:04
"Он избивал меня до полусмерти": изувеченная супруга популярного певца рассказала о своей трагедии
11:03
"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева
11:02
Васильева отдала 30 миллионов за возможность увидеть внуков
10:46
В Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном
10:15
"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина
10:14
В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров
09:55
Lexus RX: премиум – в массы!
09:42
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
09:36
Орбакайте показала редкое фото Пугачевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
Общество
Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья

Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья

Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Анастасия Шагарова

Анастасия Шагарова блогер

 Врач-кинезиолог, нутрициолог, эксперт по избавлению от боли в позвоночнике и автор революционного метода в медицине по избавлению от остеохондроза, искривления позвоночника.
Основная масса современных специальностей делится на: "целый день за офисным столом" и "стою на ногах с утра до вечера". Что лучше? Ни то, ни другое. Давайте разберемся, чем опасна каждая ситуация и как минимизировать вред от них.
прочитано 179 раз

Работа сидя

Исследователи часто сравнивают сидячую работу с курением, потому что организм получает примерно равное количество вреда от одного и от другого. Некоторые особо трудолюбивые офисные сотрудники способны проводить перед экранами мониторов до 15 часов. Если учесть, что потом они коротают вечер, сидя перед домашним компьютером или телевизором, ситуация становится по-настоящему ужасной.

Как сидячая работа влияет на здоровье

Позвоночник. В первую очередь сигнализировать о проблемах начинает спина. Болит и затекает шея, в буквальном смысле "отваливается" поясница. Развивается так называемый синдром "компьютерной шеи", когда голова уходит вперед, а плечи сутулятся. В этой позе пережимаются сосуды и нервы. Итог – головные боли и даже онемение рук.

ПО ТЕМЕ

Как обувь влияет на плоскостопие и какие упражнения помогут его вылечить

В сидячем положении увеличивается неравномерность нагрузки на межпозвонковые диски. Особенно, если сидеть наклонившись немного вперед. А когда мы опускаем голову, чтобы изучить бумаги или пролистнуть ленту соцсетей на мобильном телефоне, нагрузка на шею возрастает в пять раз!

Еще один удар по позвоночнику – неправильно выбранные стол и стул. Они провоцируют искривления позвоночника, еще большую сутулость, сколиоз.

Нарушение кровообращения. Недостаток двигательной активности, некорректное положение позвоночника во время рабочего дня приводят к нарушению кровотока. Особенно выражены застои в нижних отделах тела – в малом тазу и ногах.

Фото: Jodi & Jake/moodboard/www.globallookpress.com

Чем это грозит?

Сбоем работы внутренних органов, выпавшим животом, нарушением пищеварения и гормональной системы. А еще варикозами и тромбозами ног.

Сердечно-сосудистые болезни. Опять-таки все закономерно. При нарушении кровотока, при зажиме сосудов, увеличивается нагрузка на сердце. Кровь скапливается в той части тела, которая при сколиозе расположена ниже другой. Образуются застои, тромбы, сосуды истончаются и слабеют.

Еще одна болезнь, которая нередко сопровождает сидячий образ жизни – ожирение. Человек потребляет углеводы, но не успевает сжигать их, поэтому они оседают жировыми отложениями. А избыточный вес – это нагрузка на все органы, в первую очередь на сердце.

Что делать?

Устраивать физкультминутки. Старая добрая школа когда-то давно приучала детей к смене деятельности. Как минимум раз в час нужно встать, подвигаться, потянуться, выполнить махи и вращения руками, просто походить по кабинету или коридору в течение хотя бы нескольких минут.

Выбирать правильные стол и стул. Если от ежедневного сидения за столом никуда не деться, надо постараться минимизировать вред от него. Правильная высота стола и стула определяет корректное положение тела. Столешница должна находиться на уровне груди. Стул должен иметь такую высоту, чтобы ноги стояли на полу на полной ступне, а колено образовало прямой угол.

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com

Отлично, если на стуле есть выступы, поддерживающие поясничный и шейный отделы. Это позволит расслабиться и снять нагрузку с позвоночника.

Минимизируйте нехватку двигательной активности. Чаще ходите пешком, особенно если офис находится в шаговой доступности. По утрам найдите время для зарядки. После работы не отказывайте себе в удовольствии размяться и выполнить несколько упражнений на растяжку.

Отлично раскрывает грудной отдел, снимает зажатость мышц и избавляет от болей в шее упражнение с теннисным мячом. Лягте на живот, зажмите теннисный мячик между полом и плечом. Тщательно продавите мячом область грудной мышцы и плечевой сустав.

Работа стоя

Среди медиков и физиологов бушуют горячие споры, что же все-таки вреднее для человека. Кто-то утверждает, что стоять гораздо не естественнее и травматичнее для здоровья, чем сидеть. На самом деле вред примерно соразмерен. Идеальный вариант организации рабочего дня 50/50 с регулярной сменой положения тела с сидячего на стоячее.

В чем вред работы стоя?

Вред для позвоночника. Начало очень похоже на предыдущий раздел статьи. На самом деле вред получают примерно одни и те же системы нашего организма. При длительном положении стоя возникает серьезная нагрузка на нижние отделы позвоночника, ноги и ступни.

Человек не может долго стоять ровно, просто потому, что устает. Он начинает облокачиваться на одну сторону, переносить тяжесть тела на одну ногу. Позвоночник искривляется, развивается сколиоз, а вслед за ним появляются боли, зажимы сосудов и нервов. Это вызывает проблемы с внутренними органами, которые не получают достаточного питания и кислорода.

Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com

Варикоз и отеки. Перекосы тела, сколиоз, приводят к нарушению кровообращения. Одна часть тела располагается ниже другой, в ней скапливается и застаивается кровь. Сосуды истончаются и растягиваются, образуя варикозные узлы и даже тромбы.

В нижних конечностях также происходит скопление лимфы, что ведет к отекам и повышенной усталости ног. Мышцы находятся в постоянном напряжении, но необходимого систематического сокращения и расслабления не происходит. Это вызывает нарушение кровотока.

Что делать?

Полезные упражнения. В первую очередь, менять положение каждый час хотя бы на несколько минут. Если присесть не получается, то можно переступать с ноги на ногу, совершая движения похожие на ходьбу на месте.

Стоять надо на обеих ногах, равномерно распределяя нагрузку между сторонами тела. Это поможет избежать перекосов позвоночника и таза.

Полезно периодически перекатываться с носка на пятку. Это создаст ту самую активность мышц для нормального кровообращения. Можно также повращать ступнями в течение нескольких минут.

Поднять ноги повыше. Скорая помощь при отеках и усталости. После рабочего дня надо поднять ноги так, чтобы они оказались выше уровня головы. Например, на спинку дивана. Это стимулирует отток лимфы и расслабляет мышцы.

Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com

Дополнительно можно сделать самомассаж ног. Тщательно растереть костяшками кулаков ноги по направлению от голени до колена, а затем от колена до паха.

Ванночки с морской солью. Простой способ снять усталость, отеки и напряжение с ног. В трех литрах горячей воды нужно растворить столовую ложку соды и 2-3 столовых ложки морской соли. Опустить ноги в раствор на 20 минут.

30 ноября 2020, 14:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко

Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о пребывании в колонии
Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным
Гагарина официально распрощалась с мужем
"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева

Актер старался скрывать это от коллег

Шоу-бизнес

"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова

Что любит Филипп
Шоу-бизнес

Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения

Телесваха сделала заявление
Шоу-бизнес

"Типичный Раскольников": Билан метал топоры в окружении детей

Зал затаил дыхание

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+