"Перенес достойно": вскрылись подробности состояния Гаркалина после операции

Коллега и товарищ Валерия Гаркалина Даниил Спиваковский обнародовал последние данные о самочувствии больного коронавирусом артиста.



По словам актера в шоу "Звезды сошлись" на НТВ, 67-летний Валерий Гаркалин хирургическое вмешательство перенес достойно. Звезду по мере надобности подключают к аппаратам жизнеобеспечения. Примечательно, что артист очень боялся заразиться ковидом, и даже за кулисами не снимал медицинскую маску.

Отметим, что ухудшение самочувствия у Валерия Гаркалина наблюдается из-за ряда имеющихся болезней. В частности, у звезды театра и кино сердечная недостаточность. Так, в 2009 году актер перенес два инфаркта и клиническую смерть.

Как писали "Дни.ру", артиста госпитализировали в Коммунарку 2 октября. Его состояние стремительно ухудшалось: за пять дней поражение легких у Валерия Гаркалина увеличилось с 25% до 75 – 85%. Его поместили в реанимацию в критическом состоянии и ввели в искусственную кому.

Знаменитость подключив к аппарату ИВЛ, а потом и к ЭКМО. Лечение принесло результаты, и Валерия Гаркалина вывели из медикаментозного сна. Но вскоре его состояние резко ухудшилось. У актера начался сепсис, ему диагностировали тромбоз вен, из-за чего медикам пришлось сделать звезде переливание крови.

8 октября стало известно, что у Валерия Гаркалина произошел пневмоторакс. Артисту понадобилась срочная операция.