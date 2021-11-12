Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности за 16 дней до 76-го дня рождения. Друзья полагают, что кончину его могла ускорить судебная тяжба с Евгением Петросяном.

В репертуаре Евгения Петросяна много монологов, написанных Виктором Коклюшкиным. Но это не помешало бывшему мужу Елены Степаненко решить судиться с писателем, коллегой и другом.

В прошлом году сатирик заявил, что брак с молодой супругой якобы вредит карьере Петросяна. "Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали. На эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Как в фигурном катании: если вдруг спортсмен вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет в пару обычную симпатичную девушку, то не сможет работать", – брякнул Коклюшкин в прессе. Эти слова спровоцировали взрыв, став бикфордовым шнуром.

"Евгений Ваганович был сильно возмущен. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", – сообщил тогда адвокат бывшего мужа Степаненко.

Виктор Коклюшкин, как говорят близкие, очень переживал эту историю, пил лекарства, поскольку все чаще скакало давление. Ведь фактически он ничего такого, о чем не думало бы большинство людей, не сказал. И даже желание судиться из-за этого, плюнув на многолетнюю дружбу, странно. итоге сердце писателя не выдержало...