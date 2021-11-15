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Шоу-бизнес
Известная певица обнародовала проделки Билана: Заказали в номер пачку презервативов

Известная певица обнародовала проделки Билана: Заказали в номер пачку презервативов

Казахская певица Анна Аввакумова вспомнила о том, что их связывало с Димой Биланом.
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В свое время артистка была поклонницей певца. Она рассказала, что 16 лет назад исполнитель приехал с группой "Тутси" к ним в город Рудный. Анна Аввакумова со своим коллективом тоже выступала на том концерте.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Певица решила из зала снять Диму Билана. Неожиданно он вытащил ее на сцену. Аввакумова отметила, что у нее с собой был талисман-ракушка, подаренный подругой. Предмет был заговорен на успех в музыкальной карьере. Девушка во время песни стала рассказывать певцу о том, что недавно поступала в Гнесинку и в общежитии попала в комнату, где когда-то жил он.

В конце своего выступления Дима Билан попросил публику поддержать молодую коллегу и пожелал ей успеха в творчестве. На радостях Анна Аввакумова сняла с шеи талисман и подарила артисту. После этого у нее начались проблемы в работе.

Зато у Димы Билана карьера пошла в гору. Вскоре он получил независимость как артист, поскольку скончался его продюсер Юрий Айзеншпис. Тогда казахская исполнительница пожалела, что отдала свой талисман коллеге. Она решила во что бы то ни стало вернуть презент.

Как-то раз Аввакумовой позвонила приятельница, которая работала в гостинице. Она сообщила певице, что у них расположился Дима Билан с товарищем. Анна прождала несколько часов. Затем подруга рассказала, что артист с другом заказали в номер пачку презервативов. Видимо, они ждали девушек. Однако они к ним не пришли. При этом, по словам певицы, утром Дима Билан с другом вышли из гостиницы довольными.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 09:51 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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