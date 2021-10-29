"Это нормально": красавчик из "Голоса" впервые рассказал про отношения с Биланом

32-летний Максим Завидия из Кишинева вошел в команду Димы Билана в десятом сезоне вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Об отношениях с наставником певец рассказал корреспонденту "Дни.ру" на ежегодной премии Topical Style Awards.

На экране телефона у Максима в руках – общий чат участников команды Димы Билана на проекте, там обсуждаются технические моменты съемок и репетиций. При этом с самим наставником Завидия вне съемок не контактирует. "С Димой мы не общаемся, наверное, так правильно, чтобы лишний раз его не дергать, – пояснил конкурсант. – Но при этом при встрече можем хорошо поговорить и все обсудить".

"В самом начале проекта мы встретились с командой и Димой, чтобы тщательно отобрать все композиции, утвердить песни, – рассказал Максим. – А потом мы работали в основном с командой Билана – так делают все, и это нормально. Мы, например, предлагаем несколько дуэтов, и выбирается лучший вариант. Диму мы ждем на репетицию перед вторым эфиром через несколько дней".

Про "Голос" часто говорят, что там есть место и блату, и связям, и кумовству. Но Завидия это отвергает. "Не могу говорить за кого-то, но у меня самого точно никакого блата не было, – божится он. – Я дважды честно пытался попасть в проект, и только сейчас мне это удалось. Слухи ходят про все конкурсы и всегда – я сам был в жюри и знаю это. Хотя на "Голосе" я не сталкивался с чем-то не вполне честным".