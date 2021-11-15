"Рухнула она, а стыдно мне": Бузова публично опозорилась

Теледива угодила в неловкую ситуацию в подмосковной Жуковке. В какой-то момент виновник торжества попытался внести поющую ведущую на руках в
ресторан, но уронил ее на ступени.
Видео произошедшего Ольга Бузова разместила в своем инстаграм-аккаунте. Гости заведения рассказали, что никто не пострадал. Звезда с юмором описала ситуацию. "Падать и снова подниматься", — прокомментировала она свой ролик.
Однако фолловеры посчитали, что ничего смешного в случившемся нет. Некоторым стало стыдно за знаменитость. "Рухнула она, а стыдно мне", – признался один из подписчиков. Некоторые отметили, что ничего удивительного нет. Россияне привыкли к тому, что артистка частенько попадает в неловкие ситуации.
Ольга Бузова нередко становится фигуранткой громких скандалов. Пожалуй, самым громким из них стал ее дебют во МХАТе. Народ до сих пор обсуждает ее актерские навыки и умопомрачительные гонорары за спектакль "Чудесный грузин". Многие уверены, что ведущей не место на театральных подмостках.
Напомним, в начале этого года Ольга Бузова рассталась с возлюбленным – Давидом Манукяном. Пара собиралась пожениться, но свадьбе не суждено было состояться. Певица рассказала, что бойфренд ей изменял и поднимал на нее руку.