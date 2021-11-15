"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову

Яна Поплавская накинулась на поющую телеведущую. Ольга Бузова получила поддержку россиян.

Одной из самых популярных звезд в России является Ольга Бузова. И если одни не могут ее терпеть, то другие восхищаются ее трудоспособностью и достижениями. Поющую телеведущую постоянно втягивают в скандалы и поливают грязью, пока она продолжает покорять новые карьерные вершины.

Недавно Ольга Бузова потеряла работу во МХАТе. Она считает, что столкнулась с беззаконием, поэтому решила подать в суд на руководство театра. Знаменитой актрисе Яне Поплавской, которая в детстве сыграла Красную Шапочку, эта новость встала поперек горла. Известная блондинка зачем-то унизила Ольгу Бузову и сравнила ее с обезьяной.

По словам Яны Поплавской, поющая телеведущая не может связать двух слов и разрушающе действует на мозги людей. Женщина считает, что Ольга Бузова находится не на своем месте и поэтому несчастна. "Наступит момент, когда человек столкнётся с собственным ничтожеством", — высказалась о поп-диве знаменитая актриса.



Фанаты поддержали Яну Поплавскую, но также на нее обрушилась волна ненависти. Россияне эмоционально врезали звезде за то, что она взяла на себя роль судьи и оскорбила человека, который не сделал ей ничего плохого. Многие решили, что Ольга Бузова вызвала у артистки зависть.

"Как низко могут падать люди, кто дал право унижать других, кто Вас этому учит!", "Как не стыдно оскорблять, вы себя в зеркало видели?", "Простите, но вы тоже недалеко от обезьяны ушли", "Яна, а чем, собственно, особенным Вы отличаетесь от Бузовой?", — выразились пользователи Сети. Некоторые отметили, что Ольга Бузова имеет полное право подать в суд на Яну Поплавскую, потому что та перешла все границы.