Молодой красавец-актер: раскрыто имя возможного любовника Кристины Асмус

Пока Кристина Асмус продолжает подогревать интерес публики к своей личной жизни, в Сети обсуждают ее возможные отношения с молодым коллегой

Летом прошлого года общественности стало известно о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус после семь лет брака. Резидент "Comedy Club" вступил в новые отношения вскоре после развода – ее избранницей стала актриса Катерина Ковальчук. А Асмус, которая неоднократно намекала на то, что в ее жизни давно есть новая любовь, тщательно скрывает имя возлюбленного.

Летом этого года звезда заявила, что уже год счастлива в новых отношениях. Более того, недавно Кристина рассказала, что познакомила избранника с семьей, близкими и коллегами. Такое признание артистки еще больше подогрело интерес общественности к ее личной жизни.

В прошлом месяце светские сплетники заподозрили 33-летнюю актрису в романе с известным продюсером сериалов – 37-летним Борисом Кокиным. А по данным Telegram-канала "Star News", звезда "Интернов" состоит в отношениях с 27-летним актером Романом Евдокимовым, с которым работает в Театре Ермоловой.

Star News заявляет, что актриса встречается с коллегой почти год, но возлюбленные тщательно скрывают свою связь. По данным telegram-канала, пара пока не живет вместе, но часто проводят время на даче у Евдокимова – Харламов запретил экс-супруге приводить в дом, где живет их общая дочь, мужчин. Авторы канала сообщают, что актер без ума от своей возлюбленной, а она, в свою очередь, отвечает ему взаимностью.

Не так давно Кристина признавалась, что находится в абсолютной любви. А в личном инстаграм-аккаунте звезды "Пищеблок" регулярно появляются новые кадры с тайной возлюбленной, лицо которой он тщательно скрывает.