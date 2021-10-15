Напоминает Харламова: рассекречен тайный любовник Асмус

Артистка не показывает нового избранника.

Накануне актриса Кристина Асмус заявила, что уже довольно долго состоит в отношениях. По словам знаменитости, с новым избранником она счастлива и даже познакомила его с друзьями, родственниками и коллегами.

Светские сплетники не смогли пройти мимо признания Кристины Асмус. Они решили во что бы то ни стало выяснить имя таинственного любовника 33-летней артистки. Началось внимательное изучение публикаций в инстаграм-аккаунте Кристины.

Так удалось выяснить, что минувшим летом Асмус отдыхала за городом в компании некого мужчины. Тогда звезда показала, как она и ее спутник мчатся на мотоцикле. В кадре Кристина нежно прижималась к спине водителя. Камера не запечатлела лицо избранника знаменитости, однако выхватила его затылок и широкие плечи в серой толстовке с капюшоном.

Сплетникам мужчина, катающий Кристину Асмус, показался похожим на известного сериального продюсера Бориса Кокина. У 37-летнего создателя теленовелл, судя по соцсетям, есть мотоцикл, на котором он рассекает как раз в сером худи. Кроме того, мужчина телосложением напоминает бывшего мужа актрисы, юмориста Гарика Харламова – и продюсер, и комик довольно упитаны.

Кокин, к слову, вероятнее всего, несвободен и воспитывает двоих детей. В личном инстаграм-аккаунте продюсер часто постит снимки мальчика и девочки, а также эффектной брюнетки.