Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Пятница
15 октября
Лента новостей
18:19
"Вдруг Димка позвонит": 82-летний отец забыл о смерти Марьянова
18:18
Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России
18:06
Басков потребовал от Киркорова включить его в завещание: Божественный дар!
17:33
"Саша, держись!": Разин молится за помещенного в реанимацию Серова
17:23
Напоминает Харламова: рассекречен тайный любовник Асмус
17:21
Буланова назвала проститутками жертв харассмента: Это стыдно
17:07
Путин – трудовым мигрантам: Нужно знать русский язык и понимать, что такое Россия
16:53
"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой
16:46
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
16:40
Радостная новость: Ирина Пегова показала фото из роддома
16:40
"Злая ведьма": Рынска жестко прошлась по Собчак
16:14
Украинцы о всплывших офшорах Зеленского: Страну спасет только русский генерал-губернатор
16:13
Дети тяжелобольной бывшей жены Аршавина оказались в беде: Очень опасно
16:11
Новая работа: Собчак доверили здоровье миллионов после смертельного ДТП
15:55
Празднующая Хилькевич из "Универа" показала плод на УЗИ
15:49
"Это врожденное": Затравленная Бузова разрыдалась из-за изъяна в теле
15:46
Екатерина Андреева оказалась в чужом доме в Северном Кавказе
15:34
"Редкие кадры": Пугачеву засняли с Басковым
15:28
Конфликт Маркл и Миддлтон назвали игрой: Отвлекали внимание
15:25
От Федоровой до Лопыревой: звездные возлюбленные Баскова, с которыми он крутил роман
15:12
Боится: Петров подозрительно отреагировал на вопрос об уходе из "Полицейского с Рублевки"
14:59
"Будет дочь": Бузова рассекретила имя будущего ребенка
14:55
СССР развалили принудительно – Лукашенко
14:54
"Им нужен папа": Новикова простила выкравшего детей мужа
14:54
"Стратегический диалог": стало известно о новой поездке Зеленского в Великобританию
14:33
Неожиданные позы и каблуки: игривые утехи Цискаридзе и Баскова возбудили публику
14:27
Запуганная судом Цымбалюк-Романовская плюнула в горемыку Шаляпина
14:26
Путин раскрыл роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
14:14
"Альфа и Омега" в "Геликоне": секреты самой ожидаемой оперы года
14:10
"Я была счастлива и не знала об этом": тяжелобольная Гузеева взвыла об упущенном времени
14:10
Взявший курс на Запад Петров о переезде в Голливуд: Бегать по бесконечным кастингам
14:00
В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой
13:49
В Китае отреагировали на слова Путина о газовом кризисе в Европе
13:42
Появление перетянутой Долиной ошарашило россиян: Слов нет
13:35
Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась
13:32
"Недель 30": назван срок беременности Медведевой
13:29
Жорин вырвал Моргенштерна из рук заработавшихся психиатров
13:25
Четыре жены, роман с Лялей Черной и пьянство: как жил балагур Евгений Весник
13:21
В России за сутки выявили больше 32 тысяч случаев коронавируса
13:05
"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова
12:55
Пресняков и Подольская бросили детей ради плотских утех: Такого давно не испытывал
12:40
"Раздражает мусор": Принц Уильям поразил речью о королевском наследнике
12:39
Накрыла волна богатства: экс-солистка "Блестящих" откровенно о споре с Фриске
12:37
В Москве взорвалась газовая подстанция
12:23
"Надеюсь на взаимопонимание": обидевший "вдовьим гробиком" врач просит Пугачеву о прощении
12:02
Страдающая из-за мужиков Бузова разрыдалась на публике: Живет в боли
12:01
Возмущенная травлей Повереннова показалась в лифчике
11:59
67-летний Глызин оправдал нежелание внука-хакера идти на сцену
11:52
Весит 36 кг: Выживший в коме известный рок-музыкант жутко истощал
11:50
В Абхазии во время шторма утонули 2 российских туриста
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я Ольга Бузова, и другой такой нет": певица взорвалась из-за сравнения с Пугачевой
Снявшейся в голливудском фильме Бузовой вручили награду "Мисс Вселенная"
Милосердная Бузова раздает деньги направо и налево: Оплатила роды и помогла купить квартиру
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?
Обнищавший без работы Тарасов выпрашивает подачки: Бузова сжалилась
Заложившая квартиру ради пиара у Бузовой блогер стала жертвой обмана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Напоминает Харламова: рассекречен тайный любовник Асмус

Напоминает Харламова: рассекречен тайный любовник Асмус

Артистка не показывает нового избранника.
прочитано 252 раза

Накануне актриса Кристина Асмус заявила, что уже довольно долго состоит в отношениях. По словам знаменитости, с новым избранником она счастлива и даже познакомила его с друзьями, родственниками и коллегами.

ПО ТЕМЕ

"Засуньте себе в жопу!": Асмус взбесилась после заявления новой избранницы Харламова

Дочь Харламова в грязных и драных носках закинула ноги на стол перед Асмус

Светские сплетники не смогли пройти мимо признания Кристины Асмус. Они решили во что бы то ни стало выяснить имя таинственного любовника 33-летней артистки. Началось внимательное изучение публикаций в инстаграм-аккаунте Кристины.

Так удалось выяснить, что минувшим летом Асмус отдыхала за городом в компании некого мужчины. Тогда звезда показала, как она и ее спутник мчатся на мотоцикле. В кадре Кристина нежно прижималась к спине водителя. Камера не запечатлела лицо избранника знаменитости, однако выхватила его затылок и широкие плечи в серой толстовке с капюшоном.

Сплетникам мужчина, катающий Кристину Асмус, показался похожим на известного сериального продюсера Бориса Кокина. У 37-летнего создателя теленовелл, судя по соцсетям, есть мотоцикл, на котором он рассекает как раз в сером худи. Кроме того, мужчина телосложением напоминает бывшего мужа актрисы, юмориста Гарика Харламова – и продюсер, и комик довольно упитаны.

Кокин, к слову, вероятнее всего, несвободен и воспитывает двоих детей. В личном инстаграм-аккаунте продюсер часто постит снимки мальчика и девочки, а также эффектной брюнетки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 17:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фильм ужасов: постаревшая Бондарчук растеряла былую красоту

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сказал как отрезал": обиженный Николаев поставил крест на Аллегровой

Между артистами произошел конфликт
Шоу-бизнес

"Злая ведьма": Рынска жестко прошлась по Собчак

Рынска считает ее весомой фигурой
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева оказалась в чужом доме в Северном Кавказе

Ведущую угостили беркалом
Шоу-бизнес

"Пошляк и вонючка": известная ведущая плюнула в лицо развалившемуся алкашу Гордону

Трудно сдержать эмоции

Гороскоп

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с COVID-19 в России
В России за сутки выявили больше 32 тысяч случаев коронавируса
В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Екатеринбурге пропавшая женщина найдена мертвой
Житель Петербурга прострелил ногу соседу
В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка
В Московской области провели 17 тысяч рейдов по проверке соблюдения масочного режима
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+