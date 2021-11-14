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Шоу-бизнес
"Не спешите восполнить разрыв отношений": почему разведенку Асмус снова ждет неудачный брак

"Не спешите восполнить разрыв отношений": почему разведенку Асмус снова ждет неудачный брак

В прошлом году распалось несколько звездных пар. Психолог Любовь Розенберг рассказала, к чему могут привести новые отношения разведенок Кристины Асмус и Полины Гагариной.
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Для поклонников расставание артисток стало шоком. Несмотря на то что фанаты уже давно подозревали неладное, все надеялись, что звездам удастся сохранить отношения. Однако летом 2020-го Гарик Харламов и Кристина Асмус официально объявили со разводе, подчеркнув, что в этом нет вины третьих лиц. Осенью того же года появилась информация о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Стоит отметить, что певица до сих пор старается не комментировать это событие, она старательно избегает темы развода во время интервью и не откровенничает с поклонниками, в отличие от своего бывшего мужа. Судя по всему, фотограф тяжело переживает разрыв с возлюбленной и тот факт, что они никак не могут договориться по поводу опеки над общей дочерью.

Впрочем, время идет, и не так давно стало известно, что и у Полины Гагариной, и у Кристины Асмус, и у Гарика Харламова появились новые пассии. Что интересно, скорее всего, новые отношения у них начались еще до разводов. Правда, девушки пока скрывают возлюбленных, а вот актер уже успел выйти с подружкой в свет. Как многие и подозревали, новой пассией стала актриса Екатерина Ковальчук, с которой он познакомился во время съемок сериала "Гусар".

По словам гештальт-терапевта Любови Розенберг, вступать в новые отношения, пока не пережиты обиды на старые, довольно сомнительное занятие. В этом случае велик шанс, что неудачный сценарий повторится, ведь люди обычно "притягивают" в свое поле определенных партнеров. Если человек не до конца отпустил бывшего возлюбленного, высока вероятность наступить на те же грабли.

"Пары расстаются чаще всего на эмоциях, еще долго храня обиды, агрессию, чувство отторжения, и тем самым не отпускают партнеров от себя. <...> Никогда не спешите восполнить разрыв отношений поиском "заместителя на должность партнера", думая заполнить ту пустоту, которая у вас есть", – говорит Любовь Розенберг.

Летом 2021-го Кристина Асмус заявила, что уже год счастлива в новых отношениях. Хоть она и не назвала имени своего партнера, поклонники уверены, что звезда крутит роман с продюсером Борисом Кокиным.

"Человек, не ассимилировавший опыт предыдущих отношений и не отпустивший обиды, будет притягивать точно таких же партнеров в свою жизнь. Но эти "новые" всегда будут похлеще "старых", хотя сперва будет казаться, что это полная противоположность", – говорит гештальт-терапевт.

Конечно, все индивидуально, и никто не знает наверняка, пережила ли Кристина Асмус расставание с Гариком Харламовым. Однако, если верить словам психолога, высока вероятность, что актриса может повторить неудачный сценарий брака.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 20:34 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Прокопий
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Асмус умеет переживать? Не смешите…. А Гагарина правильно ушла сама от пристроившегося к кормушке а теперь стенающего на всех углах якобы востребованного фотографа без штанов
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