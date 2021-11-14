"Я очарована и влюблена": Асмус растаяла от поцелуя 70-летнего Сухорукова

10 ноября Виктор Сухоруков отметил юбилей. Кристина Асмус пришла поздравить его лично. 33-летняя знаменитость осталась восхищена встречей с актером.
Артистка в восторге от того, как работает и выглядит Виктор Сухоруков. В своем микроблоге она разместила фото коллегой, на одном из которых он ее целует. "Я очарована и влюблена!", – призналась Кристина Асмус.
Она отметила, то при всей величине своего таланта актер — большой ребенок. По ее словам, Виктор Сухоруков ярко, наивно и по-детски серьезно на многое реагирует. Звезда рассказала, что снималась с коллегой в картине "Своя война". Режиссером фильма стал Алексей Чадов.
Знаменитость отметила, что Виктор Сухоруков с большим уважением относился к молодому актеру, дебютировавшему в роли режиссера. "Какой же вы обалденный!", – написала Кристина Асмус. Фолловеры также отметили, что артист выглядит намного моложе своего возраста. Многие дали бы Виктору Сухорукову не больше 50 лет.
Отметим, что звезда фильма "Брат" не раз говорил, что, несмотря на пенсионный возраст, чувствует себя полным сил. Как писали "Дни.ру", ранее Виктор Сухоруков признался, что много лет был влюблен в Татьяну Доронину.