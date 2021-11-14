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Шоу-бизнес
"Я очарована и влюблена": Асмус растаяла от поцелуя 70-летнего Сухорукова

"Я очарована и влюблена": Асмус растаяла от поцелуя 70-летнего Сухорукова

Кристина Асмус является давней поклонницей старшего коллеги. Звезда показала поклонникам недавний снимок с артистом.
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10 ноября Виктор Сухоруков отметил юбилей. Кристина Асмус пришла поздравить его лично. 33-летняя знаменитость осталась восхищена встречей с актером.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

Артистка в восторге от того, как работает и выглядит Виктор Сухоруков. В своем микроблоге она разместила фото коллегой, на одном из которых он ее целует. "Я очарована и влюблена!", – призналась Кристина Асмус.

Она отметила, то при всей величине своего таланта актер — большой ребенок. По ее словам, Виктор Сухоруков ярко, наивно и по-детски серьезно на многое реагирует. Звезда рассказала, что снималась с коллегой в картине "Своя война". Режиссером фильма стал Алексей Чадов.

Знаменитость отметила, что Виктор Сухоруков с большим уважением относился к молодому актеру, дебютировавшему в роли режиссера. "Какой же вы обалденный!", – написала Кристина Асмус. Фолловеры также отметили, что артист выглядит намного моложе своего возраста. Многие дали бы Виктору Сухорукову не больше 50 лет.

Отметим, что звезда фильма "Брат" не раз говорил, что, несмотря на пенсионный возраст, чувствует себя полным сил. Как писали "Дни.ру", ранее Виктор Сухоруков признался, что много лет был влюблен в Татьяну Доронину.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 17:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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