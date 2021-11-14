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Шоу-бизнес
Женатый Николаев облапал пышную грудь толстушки Лолиты: А ручки-то!

Женатый Николаев облапал пышную грудь толстушки Лолиты: А ручки-то!

14 октября Лолита Милявская отмечает день рождения. Звезду поздравили друзья и коллеги.
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В честь важной даты Игорь Николаев опубликовал в личном блоге архивный снимок с певицей. Судя по всему, фотография сделана несколько лет назад, до того, как артистка сбросила несколько килограммов и заметно постройнела.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

"Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Удивляй, зажигай, твори, люби и будь любимой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев под снимком с подругой. Правда, судя по всему, фотография не очень понравилась самой имениннице. Лолита отметила, что на кадре "еще толстая". Однако, по ее словам, фото все равно хорошее, ведь на нем она вместе со своим другом, труд и уважение которого безумно ценит.

На снимке композитор и певица тесно прижались друг к другу. Игорь Николаев одной рукой обнимает коллегу за плечи, а вторая лежит в области ее пышной груди. Поклонники тут же обратили внимание на этот момент, некоторые даже предположили, что женатый Николаев успел облапать бюст подруги.

"А ручки-то, ручки! Вот бесстыдник", "Очень неудачно здесь получилась Лолита", "Зачем так обтягиватья в 60 лет....желаю быть хорошей бабушкой для внуков и быть здоровой", "Интересно после такого снимка Юля не будет ревновать?" – написали в комментариях.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 22:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

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