Лолита в леопардовом боди у шеста возбудила россиян

Лолита Милявская показала сексуальный танец с шестом от швабры.

57-летняя Лолита Милявская находится в прекрасной физической форме и не комплексует не из-за чего. К своему возрасту она много раз худела и набирала вес, но неизменно оставалось ее философское отношение к жизни, умение не обращать внимание на других, посмеяться над собой и наличие тонкого чувства юмора.

В одном из интервью Лолита признавалась, что раньше считала себя жирной и страшной, при этом весила 56 килограммов. Она не получала удовольствия от своего внешнего вида. Сейчас артистка наслаждается тем, что имеет и живет в гармонии с собой.

На днях Лолита Милявская оригинально поддержала свою коллегу Светлану Лободу и опубликовала ролик, на котором звучала ее новая песня. На кадрах Лолита зажигательно танцевала со шваброй. Звезда была одета в сексуальное леопардовое боди, которое выгодно подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

"Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от американо, но песня Светы @lobodaofficial уж больно нравится", – написала Лолита в своем микроблоге.

Поклонники восхитились новым видео. Они отметили красоту невероятно длинных ног Лолиты и ее грацию.

