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Шоу-бизнес
Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась

Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась

Аллу Горбачеву продвигали как замену Примадонне.
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Известный музыкальный продюсер Сергей Обухов в свежем интервью признался, что в прошлом использовал раскрученный образ певицы Аллы Пугачевой, чтобы продвинуть молодую исполнительницу. По словам музыкального деятеля, он взял провинциальную девушку Аллу Горбачеву с хорошим вокалом и превратил ее в двойника Примадонны.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сергей Обухов и его жена много сил и времени вкладывали в продвижение вокалистки, которая приехала в Москву из-под Донецка. Продюсер признался, что трудностей было много, но вера в то, что когда-нибудь его подопечная свергнет с Олимпа саму Аллу Пугачеву придавала сил.

Коллеги и звезды шоу-бизнеса над идеей Обухова откровенно смеялись. Как-то раз Филипп Киркоров встретил продюсера в коридоре Останкино. Поп-король попытался вразумить музыкального менеджера. "Новая протеже хороша, но Алла у нас одна", – сказал как отрезал Киркоров.

Горбачева благодаря Обухову объездила с гастролями всю Россию, выступала в Германии, планировала тур по США, но он сорвался. В 2003 году, говорит продюсер, Алла Горбачева вернулась из поездки в Болгарию после чего все пошло наперекосяк.

Личная жизнь Аллы номер два не складывалась. Женщина захотела завести семью, что, естественно, сказалось на работе. Вскоре Горбачева оставила эстраду. Она наконец получила то, чего так хотела – любовь, мужа и ребенка. Сергей Обухов признал, что идея найти замену Алле Пугачевой с треском провалилась.

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Алла Пугачева. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2021, 18:13 Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость893230
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Это нормально! Копия никогда не затмит оригинал. Нужно было не копировать, а создавать новое, может быть и получилось бы занять пьедестал!
Гость898609
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Так, как давала Пугачёва- никто так не сможет. Сандалили Пугачёву от мала до велика.Как певица-Пугачева, раскрученная из пустоты головастик с начёсом на бестолковке. Можно и унитаз раскрутить, фанаты-найдутся у любой фекалии. Пора бы забыть Пугачёву и не ворошить её мощи
Гость 792034
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Не надо никого свергать. как то само окуклилось и скрючилось.
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