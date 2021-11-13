Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Суббота
13 ноября
Лента новостей
22:12
Получает по 100 тысяч в день: на что живет Муцениеце после развода с Прилучным
20:20
"Пусть убираются": турки поддержали Россию и угрожают "похоронить" корабли США в Черном море
18:22
Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
18:13
Киркоров предупреждал: попытка свергнуть Пугачеву с треском провалилась
18:03
"Зацелованный мальчишка": Алибасов приревновал любимого к женщине
18:02
"Терпеть не могу": Градский набросился на Пелагею в эфире Первого канала
17:59
Бородина сделала заявление о смене фамилии
17:02
Женатый Машков нежно прижимал к себе известную актрису за кулисами оперной премии
17:00
"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея
16:45
Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ
16:25
"Почему я не женился на Лизе": Газманов о реакции Авербуха на его связь с Арзамасовой
15:36
"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо
15:36
Деградация всех органов и систем: Федункив отразила злобный выпад Васильевой
15:30
"Я от него ушла": Потерявшая любовь Кабаева ошарашила заявлением
15:29
Дело не только в здоровье: почему Верка Сердючка отказывается выступать в России
15:04
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
14:19
"Она уже спилась": НТВ призывают опомниться и спасти оказавшуюся у края пропасти Волочкову
13:58
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
13:34
"Ведь он не болел": Новикова усомнилась в правдивости причины смерти Коклюшкина
13:27
Гнев прилюдно разнесшей репортеров Пугачевой объяснили болезнью Галкина
13:06
Под венец с интересным мужчиной: цветущая Поргина наделала шуму в бело-золотом наряде
13:05
Внешний вид исхудавшего Николаева взбудоражил россиян
13:04
"Жиртрест-комбинат": Жутко располневшая Польна не влезает в одежду
12:26
Живет в полном одиночестве и ждет смерти: что стало с первым мужем-инвалидом Ларисы Долиной
12:20
Топалов заключил Лазарева в страстные объятья после новости о страшной болезни
12:13
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
11:54
"Знатно ее спермой накачали!": Беременная Нюша попала в неловкое положение
11:53
Переплюнул пенсионерку Пугачеву: названа самая дорогая российская звезда
11:52
"Все будет усугубляться": эксперт Шахназараов предрек Лукашенко крах в миграционной войне с ЕС
11:12
"Я не кололась!": В резко сдавшей пациентке больницы признали Фриске
11:12
"Своим телом закроет": Едва оправившаяся от скандала Кабаева вновь приковала внимание
10:50
Раздутая, вен нет, рядом Гаркалин: Гузеева рассказала о пережитом из-за тяжелой болезни ужасе
10:35
На 26 лет моложе его: Владимир Политов рассказал о жизни с молодой женой
06:42
Винегрет с селедкой от Николая Баскова: пошаговый рецепт
06:25
Эксперт: В том или ином объеме удаленка останется в России навсегда
02:18
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
00:21
Никодимов день: традиции и приметы 13 ноября
21:52
Странный вид вернувшейся с отдыха Волочковой вызвал ажиотаж
21:32
Антонов раскрыл правду о связи с Гурченко в ее день рождения
21:11
Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
20:39
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
20:28
Под Красноярском при столкновении "Газели" с поездом погибли 5 человек
20:17
У звезды Comedy Club украли более трех миллионов во время отдыха
19:57
"Переигрывает": заявившую о маньяке актрису сериала "Чикатило" вывели на чистую воду
19:35
"Закон подлости": Панин распух после лизания сахарных гениталий
19:17
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране
19:06
В Кремле отреагировали на угрозу Лукашенко остановить транзит газа в Европу
18:43
"Сватают невесту": Пышка из "Дома-2" сунула всем под нос пятую точку
18:34
Полуголую Собчак вытащили со дна
18:27
Очень страшно: фаворит "Ледникового периода" сообщил об опасном падении Волосожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу
Сердце не выдержало: Коклюшкин умер после решения взбешенного Петросяна судиться
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бородина сделала заявление о смене фамилии

Бородина сделала заявление о смене фамилии

Ксения Бородина официально взяла фамилию бывшего мужа.
прочитано 570 раз

Ведущая рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым в этом году. Разрыв прошел довольно мирно, пара не общается, но с ребенком отец видится, когда захочет. В браке Ксения взяла фамилию мужа, и многих интересовало, поменяла ли она ее обратно.

ПО ТЕМЕ

Вот это да! Интимная переписка Бородиной попала в Сеть

"Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

На днях Бородина отвечала на вопросы подписчиков в "сторис" своего блога. Естественно, поклонники не упустили возможность поинтересоваться, поменяла ли Ксения фамилию назад. На что звезда лаконично ответила "Нет, мне лень". Видимо, несоответствие фамилии в паспорте с ее публичной никак не усложняет жизнь.

Ксения Бородина принимает участие в шоу "Ледниковый период". Помимо успехов звезду сопровождают неудачи, которые она переживает довольно непросто. В проекте Ксения предстала в непривычном для поклонников амплуа – она показывает свои эмоции и не скрывает слез.

В эфире шоу Бородина расплакалась после падения. К счастью, ее поддержала Регина Тодоренко, которая до этого тоже была на месте Ксении. Сейчас жена Влада Топалова была в жюри и пожелала коллеге не сдаваться. Также Регина посоветовала неравнодушным пользователям Сети не травить Бородину за ошибку на льду.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
13 ноября 2021, 17:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Гость896219
Пожаловаться Ответить
все номера бородиной поставлены ,что бы как-то скрыть,замаскировать неумение её кататься вообще,простояла с кувшином пол-номера,остальные пол-номера туда-сюда прокатилась,упала,еще чуток прокатилась,и снова встала со своим кувшином.самое слабое звено,лучше бы она вылетела,чем шиловская,совсем не сравнимое катание у них...
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Внешний вид исхудавшего Николаева взбудоражил россиян

Артист сильно изменился

Шоу-бизнес

"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо

Радикальные меры
Шоу-бизнес

"Горе!": Гвердцители пришибло смертью накануне юбилея

Страшная трагедия
Шоу-бизнес

Женатый Машков нежно прижимал к себе известную актрису за кулисами оперной премии

Знаменитости явно поладили

Гороскоп

Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Здоровье

Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса
Песков привился от коронавируса: Антител было очень много
Голикова сообщила о введении QR-кодов по всей стране

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+