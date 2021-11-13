Бородина сделала заявление о смене фамилии

Ксения Бородина официально взяла фамилию бывшего мужа.

Ведущая рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым в этом году. Разрыв прошел довольно мирно, пара не общается, но с ребенком отец видится, когда захочет. В браке Ксения взяла фамилию мужа, и многих интересовало, поменяла ли она ее обратно.

На днях Бородина отвечала на вопросы подписчиков в "сторис" своего блога. Естественно, поклонники не упустили возможность поинтересоваться, поменяла ли Ксения фамилию назад. На что звезда лаконично ответила "Нет, мне лень". Видимо, несоответствие фамилии в паспорте с ее публичной никак не усложняет жизнь.

Ксения Бородина принимает участие в шоу "Ледниковый период". Помимо успехов звезду сопровождают неудачи, которые она переживает довольно непросто. В проекте Ксения предстала в непривычном для поклонников амплуа – она показывает свои эмоции и не скрывает слез.

В эфире шоу Бородина расплакалась после падения. К счастью, ее поддержала Регина Тодоренко, которая до этого тоже была на месте Ксении. Сейчас жена Влада Топалова была в жюри и пожелала коллеге не сдаваться. Также Регина посоветовала неравнодушным пользователям Сети не травить Бородину за ошибку на льду.