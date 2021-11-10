"Я понимаю, как тебе тяжело": Тодоренко встала грудью за разревевшуюся Бородину

Ксения Бородина тяжело переживает неудачи на шоу "Ледниковый период" Первого канала. После последнего падения телеведущую поддержала коллега Регина Тодоренко.

Ксения Бородина была так раздосадована падением на лед, что публично расплакалась. К счастью, за теледиву вступилась член жюри Регина Тодоренко.

Ведущая отметила, что люди судят даже известных артистов. Она подчеркнула, что Ксению Бородину зрители знают как строгую и непредвзятую девушку. На шоу "Ледниковый период" же она другая – уязвимая и трогательная.

Регина Тодоренко призвала критиков не устраивать травлю телеведущей за падение, а судей проекта быть более снисходительными к начинающей фигуристке. Она напомнила, что лично прошла через это шоу и понимает, как это — выступать нетренированной.

По словам теледивы, Ксения Бородина каждый раз, выходя на лед, доказывает прежде всего себе, что у нее что-то получится. "Я понимаю, как тебе тяжело!", – заявила звезда.

Как писали "Дни.ру", после неудачного проката Ксения Бородина всерьез задумалась о том, чтобы уйти с проекта. Она призналась в этом в своем микроблоге. Ведущая плакала и думала, что больше никогда не вернется на шоу. Но вскоре это желание пропало. Знаменитость взяла себя в руки, осознав, что у нее есть много поклонников, которые ждут ее появления на льду. Кроме того, теледиву поддерживают дочери.

