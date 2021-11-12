Вот это да! Интимная переписка Бородиной попала в Сеть

Телеведущая Ксения Бородина ушла в отрыв после развода.

Звезда шоу "Дом-2" и участница шоу "Ледниковый период" Ксения Бородина уделяет много времени не только работе, семье и дружбе. Уже много лет знаменитость поддерживает теплое общение с компанией женщин. Они устраивают вечеринки, приятные посиделки и постоянно контактируют в Сети. У подруг есть специальный чат для переписки под названием "Прачка". Там они обсуждают всевозможные ситуации и отправляют друг другу забавный контент.

Время от времени в личном чате Ксении Бородиной меняется состав участников: одни приходят, другие уходят. Телеведущая признается, что в последнее время там появилось много новых собеседниц. В "Прачку" входят Наталья Варвина, Елена Бушина, Ольга Орлова и другие известные личности.

По просьбе фанатов Ксения Бородина опубликовала в инстаграм-истории скриншот сообщений из тайного чата. Оказалось, что интимная переписка звезды с подругами не отличается высокоинтеллектуальными беседами. "Давай уже выпьем на выходных", "Пойдем зажигать", "Ахахах", — пишут друг другу женщины.

Продемонстрировала звезда "Дома-2" и снимок из чата с подругами. На фото неизвестная бабушка висит на торсе мускулистого брюнета. Не исключено, что Ксения Бородина захотела повторить поступок пожилой женщины, ведь после развода кардинальных изменений в личной жизни у нее не случилось.