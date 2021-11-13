"Почему я не женился на Лизе": Газманов о реакции Авербуха на его связь с Арзамасовой

Певец Родион Газманов расставил все точки над i.

Певец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова давно и крепко дружат. Знаменитости работают над совместными проектами и несколько раз выходили вместе в свет, что, естественно, спровоцировало слухи об их романе. Даже после того, как звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, сплетни о ее связи с сыном эстрадного певца Олега Газманова не прекратились.

Родиона Газманова домыслы, распространяющиеся в Сети и СМИ, раздражают. По словам 40-летнего певца, современная пресса заточена на создание цепляющих заголовков. Часто произнесенные им комментарии переиначиваются, а фразы выдергиваются из контекста.

"Это дичайший идиотизм", – рассудил Родион.

Сейчас вокалист вновь должен оправдываться из-за того, что журналисты исказили смысл его слов. В недавнем интервью Газманов обратился к только родившей первенца Арзамасовой. Вокалист попросил "папину дочку" побыстрее восстановиться, так как им "нужно куда-то съездить". Журналисты, говорит Родион, вцепились в эту его просьбу и вновь раздули сенсацию на пустом месте.

На самом деле, утверждает певец, он говорил о необходимости возвращения в благотворительный фонд "Старость в радость". Арзамасова и Газманов являются попечителями организации. Артисты организовывают поездки в дома престарелых, которые на данном этапе невозможны из-за ковидных ограничений.

Родион Газманов подчеркнул также, что Илья Авербех не обращает внимания на сплетни, которые то и дело появляются о Елизавете Арзамасовой. Фигурист хорошо относится к Родиону Газманову. Знаменитости часто пересекаются на различных красных дорожках.

Однажды Родион Газманов позволил себе остроту, которая, как он боялся, могла разозлить Илью Авербуха. "Единственный человек в стране, который не спросил, почему я не женился на Лизе Арзамасовой", – написал певец под совместным фото с фигуристом. Спортсмена шутка вокалиста рассмешила.