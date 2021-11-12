"Аборт делать поздно": Настрадавшийся из-за рака Газманов пустился в откровения

Наследник Олега Газманова рассказал о семейных недоразумениях.

Взрослый сын Олега Газманова прославился еще в детстве, когда покорил публику исполнением песни про дворовую собаку Люси. Сейчас Родиону уже 40 лет, но ему все еще приходится прилагать усилия, чтобы полностью выйти из тени знаменитого отца.

Недавно он участвовал в шоу "Фактор страха", пытаясь привлечь внимание народа к своей личности. Там мужчина преодолевал сложные испытания. В рамках одного из них пришлось поместить в рот живого рака. Из-за этого Родион пострадал, но не столько физически, сколько морально — все-таки опыт рискованный и необыкновенный.

Пока Олег Газманов, будучи молодым артистом, занимался вокальной деятельностью, его жена трепетно заботилась о наследнике. Став взрослым и самодостаточным Газманов-младший заявил, что мать посвятила жизнь его воспитанию, отложив карьеру.

Однако до сих пор женщина опекает сына и старается повлиять на его жизнь своим давлением. Родион пожаловался на это стечение обстоятельств. "До сих пор пытается делать из меня человека. Но я говорю: "Мама, аборт делать уже поздно, поэтому давайте без этого", — признался звездный отпрыск.

Напомним, Родион — завидный жених. Недавно он расстался с избранницей и теперь свободен от обязательств. Сын Олега Газманова хочет начать отношения с девушкой, которая будет не только красивой, а еще и умной.