"Должен быть наказан": новый поворот в гей-скандале с Киркоровым и Манукяном

Поступок двух певцов признали возмутительным. Филипп Киркоров и Давид Манукян развращали детей.

Нашумевшая премия МУЗ-ТВ, которая прошла в июне, до сих пор широко обсуждается высокопоставленными персонами. Ранее Роскомнадзор подавал судебный иск к телеканалу из-за пропаганды ЛГБТ, а теперь в ситуацию вмешался известный режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. Он уверен, что Филипп Киркоров, Давид Манукян и Даня Милохин совершили на премии прилюдное безобразие, которое нельзя оставить без внимания.

Известно, что Филипп Киркоров и Давид Манукян явились на мероприятие в образах жениха и невесты, представив публике своеобразную "гей-свадьбу". Артисты открыто намекали на любовную близость, постоянно обнимаясь и посылая друг другу воздушные поцелуи. Даня Милохин их нежный союз не разрушил — он лишь облачился в странный наряд из половины розового платья.

С учетом того, что премию МУЗ-ТВ транслировали с возрастным ограничением 6+, за эпатажными выходками звезд наблюдали дети. "За это канал должен быть финансово жестоко наказан", — считает Давид Шнейдеров. Кинокритик полагает, что такое недопустимо показывать на общедоступном телевидении. Филипп Киркоров и Давид Манукян сильно возмутили его своими гейскими ласками.



Напомним, сейчас Давид Манукян пытается стереть с себя клеймо романтического партнера Филиппа Киркорова. Артист постоянно говорит о желании вступить в отношения с девушкой, но почему-то уже много месяцев ему это никак не удается.