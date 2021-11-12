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Шоу-бизнес
"Одно дерьмо": Пугачеву, Киркорова и Бузову жестко опустили

"Одно дерьмо": Пугачеву, Киркорова и Бузову жестко опустили

Исследовательский холдинг "Ромир" в рамках ежеквартального рейтинга доверия представил топ-10 инфлюенсеров среди музыкальных исполнителей. Рустам Солнцев высказал свое мнение.
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Недавно опубликовали список десяти артистов, от того, к кому больше всего прислушиваются, до того, кому верить стали меньше. Рейтинг возглавила Алла Пугачева. Борьба за второе и третье место продолжилась между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Певица все-таки обошла короля поп-музыки.

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"То, что Пугачева на первом месте, это удивительно. Она же ведь молчит. Может, она поэтому на первом месте, потому что она молчит", – принизил заслуги Примадонны Рустам Солнцев.

Артист прошелся по своим коллегам и рассказал, что думает про каждого из них. Его не смущает статус певцов и успех, который каждый из них добился своим талантом и упорным трудом.

"Бузова и Киркоров – это одно дерьмо, а у дерьма нет сортов. Народу по прежнему интересно, потому что они как-то выпендриваются. Собственно и все. Так-то интереса никакого нет", – не сдержался экс-участник "Дома-2".

Несмотря на негатив, шоумен не стал совсем поливать грязью российского музыканта болгарского происхождения. Он уверен, что ему есть ради кого оставаться на пике славы и выпускать хиты.

"Киркорова еще хоть как-то держат дети. Он еще как-то в рамках, потому что есть дети. Оскотиниваться он не может", – объяснил Солнцев.

Эпатажный блогер открыто смеется и издевается над знаменитостями. Он не скрывает, что ему не нравится то, что происходит в российском шоу-бизнесе.

"Это единственное, что можно применять конкретно к этим артистам" , – подытожил он.

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Фото: Victor Lisitsin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 11:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость894824
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Рустам Солнцев уже надоел про всех сплетни собираешь что бы за чужой счёт прославится себя обсуждай ну да про тебя не интересно будет
Гость889611
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Старая калоша Примадонна фотожабы Пугалкина в рейтинге? Или луи-витоновское чмо и анал-король фанеры Киркосян? Как говорит мудрая пословица - не смешите <цензура>, она и так смешная!
...
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Хоть кто то может написать толком САМ кто из перечисленных, считается достойным певцом ,только не понятно,как попала бездарно-безголосое существо бузова вместе с киркоровым и пугачевой, эту особу считать певицей ,ненормально
Гость894500
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рустам громко пукнул Видно что то покурил
Гость888212
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Гость897468
А Судьи Кто ?
Они и сами судьи в банке как пауки.
Гость897468
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А Судьи Кто ?
1

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