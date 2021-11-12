"Одно дерьмо": Пугачеву, Киркорова и Бузову жестко опустили

Исследовательский холдинг "Ромир" в рамках ежеквартального рейтинга доверия представил топ-10 инфлюенсеров среди музыкальных исполнителей. Рустам Солнцев высказал свое мнение.

Недавно опубликовали список десяти артистов, от того, к кому больше всего прислушиваются, до того, кому верить стали меньше. Рейтинг возглавила Алла Пугачева. Борьба за второе и третье место продолжилась между Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Певица все-таки обошла короля поп-музыки.

"То, что Пугачева на первом месте, это удивительно. Она же ведь молчит. Может, она поэтому на первом месте, потому что она молчит", – принизил заслуги Примадонны Рустам Солнцев.

Артист прошелся по своим коллегам и рассказал, что думает про каждого из них. Его не смущает статус певцов и успех, который каждый из них добился своим талантом и упорным трудом.

"Бузова и Киркоров – это одно дерьмо, а у дерьма нет сортов. Народу по прежнему интересно, потому что они как-то выпендриваются. Собственно и все. Так-то интереса никакого нет", – не сдержался экс-участник "Дома-2".

Несмотря на негатив, шоумен не стал совсем поливать грязью российского музыканта болгарского происхождения. Он уверен, что ему есть ради кого оставаться на пике славы и выпускать хиты.

"Киркорова еще хоть как-то держат дети. Он еще как-то в рамках, потому что есть дети. Оскотиниваться он не может", – объяснил Солнцев.

Эпатажный блогер открыто смеется и издевается над знаменитостями. Он не скрывает, что ему не нравится то, что происходит в российском шоу-бизнесе.

"Это единственное, что можно применять конкретно к этим артистам" , – подытожил он.