"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы

Ольга Бузова на пару дней пропала из "Инстаграма", в котором всегда очень активна, и это сразу всполошило ее поклонников.

После затянувшегося перерыва артистка вышла на связь из больницы и рассказала, что с ней произошло. Оказывается, все дело в старых травмах, которые вдруг дали себя знать. Когда Ольга Бузова стала собирать вещи для переезда в новую квартиру и подняла что-то тяжелое, у нее вдруг возникли проблемы с одной рукой.

"Правая рука атрофировалась немножко," – рассказала экс-ведущая "Дома-2".

Бузова объяснила, что ее до сих пор не отпускает "Ледниковый период", на котором она получила травму. Также дали себя знать и занятия на пилоне. Чтобы восстановить здоровье, певица отправилась по врачам и уже побывала на массаже. Для постановки точного диагноза врачи рекомендовали певице пройти МРТ – на эту процедуру Бузова и приехала в медучреждение.

Артистка извинились за то, что не выходила в Сторис и заставила фанатов волноваться. Она поддерживает связь с родными и считает, что ей важнее сейчас заняться своим здоровьем, чем заливать фото в "Инстаграм" даже при том, что она очень активный пользователь.

Сейчас Ольга Бузова пытается прийти в тонус и вернуться к привычному образу жизни, но правой рукой двигать все еще тяжело.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подвергнутая испытанию Ольга Бузова публично разревелась.