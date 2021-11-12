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Шоу-бизнес
"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы

"Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы

Ольга Бузова на пару дней пропала из "Инстаграма", в котором всегда очень активна, и это сразу всполошило ее поклонников.

Продолжение: "Иссыхает конечность": Врач вынес вердикт покалеченной Бузовой
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После затянувшегося перерыва артистка вышла на связь из больницы и рассказала, что с ней произошло. Оказывается, все дело в старых травмах, которые вдруг дали себя знать. Когда Ольга Бузова стала собирать вещи для переезда в новую квартиру и подняла что-то тяжелое, у нее вдруг возникли проблемы с одной рукой.

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"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу

Подвергнутая испытанию Бузова публично разревелась

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Правая рука атрофировалась немножко," – рассказала экс-ведущая "Дома-2".

Бузова объяснила, что ее до сих пор не отпускает "Ледниковый период", на котором она получила травму. Также дали себя знать и занятия на пилоне. Чтобы восстановить здоровье, певица отправилась по врачам и уже побывала на массаже. Для постановки точного диагноза врачи рекомендовали певице пройти МРТ – на эту процедуру Бузова и приехала в медучреждение.

Артистка извинились за то, что не выходила в Сторис и заставила фанатов волноваться. Она поддерживает связь с родными и считает, что ей важнее сейчас заняться своим здоровьем, чем заливать фото в "Инстаграм" даже при том, что она очень активный пользователь.

Сейчас Ольга Бузова пытается прийти в тонус и вернуться к привычному образу жизни, но правой рукой двигать все еще тяжело.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подвергнутая испытанию Ольга Бузова публично разревелась.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 15:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

...
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что то ездить отдыхать у твари ничего не болит,а как бездельница прилетает в Москву так сразу появляются проблемы со здоровьем , <цензура> ,,просто напивается на отдыхе ,а отдыхает очень часто ,так появляются проблемы со здоровьем, поэтому сразу капельница ,а пиарщики про руку ,зачем врать 0какая рука если весь организм страдает от огромного количества выпитого во время отдыха ,а по другому алкоголичка не может,отдых кабаки ужины,обеды про них писал пиарщик ,больше <цензура> парочка ничего не видят ,только хвалиться где пожрали и там конечно выпивка
...
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Гость894824
Столько вокруг «осведомленных» людей! Так и хочется иногда спросить «Как у МЕНЯ дела?» и «Что у МЕНЯ нового?»
что спрашивать у проститутки как дела ,она тварь отдыхает сколько ей хочется ,что с тварью случится ,а что про руку все очередная ложь про эту бездельницу ,она умеет нагнетать сложные якобы моменты вокруг себя ,сейчас надо заполнить момент ,потому что этой идиотки делать нечего, не востребованная тварь ,показатель её лживых проблем со здоровьем это когда никто не покупал билеты на шоу ,так сразу врушка потеряла голос
...
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Гость894824
Осуждают, обсуждают.
Их никто не понимает.
Что им надо? Как живется?
И чего же им неймется?
неймется пока <цензура> проститутка не покинет все и везде где бездарная появляется
Гость894824
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...
Вот твари прилетели из очередного отпуска и решили , поняла ,что она <цензура> никому не нужна так надо найти, замутить про здоровье ,теперь у убогой рука заболела , как когда то голос бездарь теряла ,когда никто не хотел идти на это <цензура> в Крокус Надо твари, создать какое то внимание про себя мерзкую ,а как иначе нечем ,а здесь нашли, заплатили ,уже медику ,это вам <цензура> зачтется в аду и он что то рассказывал про проститутку и про её лживый диагноз ,лучше ему расскажите где эту мразь посмотреь в порно сайте
Осуждают, обсуждают.
Их никто не понимает.
Что им надо? Как живется?
И чего же им неймется?
...
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Вот твари прилетели из очередного отпуска и решили , поняла ,что она <цензура> никому не нужна так надо найти, замутить про здоровье ,теперь у убогой рука заболела , как когда то голос бездарь теряла ,когда никто не хотел идти на это <цензура> в Крокус Надо твари, создать какое то внимание про себя мерзкую ,а как иначе нечем ,а здесь нашли, заплатили ,уже медику ,это вам <цензура> зачтется в аду и он что то рассказывал про проститутку и про её лживый диагноз ,лучше ему расскажите где эту мразь посмотреь в порно сайте
Гость894824
Пожаловаться Ответить
Столько вокруг «осведомленных» людей! Так и хочется иногда спросить «Как у МЕНЯ дела?» и «Что у МЕНЯ нового?»
...
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А как испонять любимую функцию проститутки ,когда надо нужным людям ,что <цензура> кукловод, удовлетварять играя на кожанных флейтах
Гость895633
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бузиха
Может язык атрофируется, как бы этого хотелось
Не дождетесь
бузиха
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Может язык атрофируется, как бы этого хотелось
Рита
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Может вместе с артрофированной рукой меньше ее будет????
1

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