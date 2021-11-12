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Шоу-бизнес
"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу

"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу

Вокруг Ольги Бузовой всегда много скандалов. На этот раз опять поползли слухи о ее проблемах с алкоголем.

Продолжение: "Рука атрофировалась": Бузова вышла на связь из больницы
прочитано 750 раз

Не так давно Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире во время перепалки с Дмитрием Губерниевым. Напомним, что тогда телеведущий закидал свою коллегу вопросами о коньяке. Певица заявила, что не пьет, так как ей не позволяет ее состояние здоровья.

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Это не единственная подобная ситуация. Так, во время фестиваля ParkSeason Fest поклонники прождали своего кумира целый час. Зрители стояли на жаре и не могли уйти, так как хотели послушать Бузову. Как оказалось позже, знаменитость заподозрили в том, что она выпила, несмотря на то, что рабочий день был в самом разгаре. Сама она опровергла эти слухи.

Также участница "Ледникового периода" однажды записала сторис, в которых вела себя весьма странно. Многие подумали, что на момент записи она была не в трезвом состоянии. Об этом заговорила и мама Давида Манукяна, с которым они тогда только расстались.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев уверен, что у бывшей Дмитрия Тарасова действительно есть проблемы, которые нужно решать. Он дал комментирарий по этому поводу.

"Послушайте хоть одно интервью Бузовой и найдите в нем отличие от другого интервью. Это все одно и то же, полный "невменоз". Это невменяемый совершенно человек, уже года два как нуждающийся в помощи наркологов, психиатров", – Солнцев буквально отправил Бузову к специалистам.

Сама исполнительница все отрицает. Никто ни разу не видел, чтобы она сидела с бутылкой в руках или напивалась. Правда известна только самой Ольге Бузовой и ее окружению.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 12:23 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость894824
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Эх вы люди, господа,
Смотрите вы не туда.
На себя вокруг взгляните,
Вашу жизнь вы осудите.
...
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Гость894824
Рустам Солнцев уже надоел про всех сплетни собираешь что бы за чужой счёт прославится себя обсуждай ну да про тебя не интересно будет
Каждый занимается своим делом и его ограниччевать не стоит ,пишет ,что знает,думает ,а вот у вас как читаешь все сплетни и свое тупое умозаключение ,но далеко не умное
Гость894824
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Рустам Солнцев уже надоел про всех сплетни собираешь что бы за чужой счёт прославится себя обсуждай ну да про тебя не интересно будет
Алексей
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Так это чучело вроде как в ПАРИЖЕ и в МИЛАНЕ "отдыхает"? Совсем уж пиарщики ейные заврались! А "отдыхи в Парижах и Миланах" прекрасно делаются в любой киностудии, тем более ролики на мобиле да снимки. А фанатики ейные - дети да малолетки дебильные всё-равно не поймут. Вот то, что где Оля, там враньё - это точно! Щас это "пиаром" называется...
Алексей
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Этой говорящей обезьяне срочно нужна помощь психиатра и нарколога! У неё произошло изменение сознания и она верит, что "самая, самая, самая", "вторая после Путина"! Но мы же комментируем активно! На этом здесь и построен пиар. Если нет ничего "хорошего" в человеке - пиарь его на "плохом"! И это гораздо эффективнее, в данном случае с "недо..."бузовой. Через неё умные люди бабло криминальное "отмывают" - вот и вся "хитрость", это чучело - всего лишь "прачка" в этой нехитрой схеме. И пока "навар" превышает затраты, это бу зло так и будет развращать наших детей и внуков!
алекс
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Бузло - это не "женщина" - это куча <цензура>, ходячий позор, пьянь и наркоманка, мошенница, "бизнес- проект" хачей-"арчеров" по отмывке и легализации криминального бабла. У таких тварей не может быть ни друзей, ни подруг, потому что она - "ОДНОлюбка", любит только ОДНУ себя, любимую! Ей и дети не нужны, тем более, что никогда не родит. "Бригада" под 100 человек тут работают и кормятся, а то: "Оля - трудяга!" Она "шестёрка", марионетка, кукла на верёвочках, куда кукловод дёрнет - туда она и прыгнет! Её дело только перед камерами дрыгаться да сценарий выучить - вот и весь "труд". А за это много не
Рита
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Да не пишите вы о ней. Дом 2 и это диагноз!
...
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Это было так, теледива и артистка Ольга Бузова дала концерты на черноморком побережье, в том числе и в Сочи
Сегодня же Telegram-канале Yobajur опубликовал новое шокирующее видео с концерта Ольги в Сочи. Автор ролик утверждает, что Бузова во время выступления прямо на сцене что-то нюхала, повернувшись к зрителям спиной.
«Привет, хотела давно отправить, руки только дошли. Бузова в Сочи прямо на сцене нюхает. До этого что-то доставала из шубы, ну и вот, собственно, после. Повернулась к публике ж..пой и нюхнула», — так описала запись автор
...гость
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Интересно,а как объяснить её явно неадекватное состояние на концерте в Волгограде, где она качалась на сцене,материлась,показывала средний палец ,назвала себя дурой, а над сценой стоял крепкий запах алкоголя ,что доносился до зрителей Как объяснить почему бузову вели со сцены под руки ,она не молга идти ,поэтому пришлось её тащить до гримерки Появление бузовой на шоу д2 в совершенно пьяном состояние,говорила с трудом ,заплетался язык ,и конечно её истерика на прямом эфире Матч ТВ ,её неадекватное состояние началось с того что она опаздала на прямой эфир , неуверенно двигалась
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