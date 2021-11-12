"Невменяемый человек": Бузову отправили к наркологу

Вокруг Ольги Бузовой всегда много скандалов. На этот раз опять поползли слухи о ее проблемах с алкоголем.

Не так давно Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире во время перепалки с Дмитрием Губерниевым. Напомним, что тогда телеведущий закидал свою коллегу вопросами о коньяке. Певица заявила, что не пьет, так как ей не позволяет ее состояние здоровья.

Это не единственная подобная ситуация. Так, во время фестиваля ParkSeason Fest поклонники прождали своего кумира целый час. Зрители стояли на жаре и не могли уйти, так как хотели послушать Бузову. Как оказалось позже, знаменитость заподозрили в том, что она выпила, несмотря на то, что рабочий день был в самом разгаре. Сама она опровергла эти слухи.

Также участница "Ледникового периода" однажды записала сторис, в которых вела себя весьма странно. Многие подумали, что на момент записи она была не в трезвом состоянии. Об этом заговорила и мама Давида Манукяна, с которым они тогда только расстались.

Экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев уверен, что у бывшей Дмитрия Тарасова действительно есть проблемы, которые нужно решать. Он дал комментирарий по этому поводу.

"Послушайте хоть одно интервью Бузовой и найдите в нем отличие от другого интервью. Это все одно и то же, полный "невменоз". Это невменяемый совершенно человек, уже года два как нуждающийся в помощи наркологов, психиатров", – Солнцев буквально отправил Бузову к специалистам.

Сама исполнительница все отрицает. Никто ни разу не видел, чтобы она сидела с бутылкой в руках или напивалась. Правда известна только самой Ольге Бузовой и ее окружению.