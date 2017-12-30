Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Ксения Бородина пришла на телепроект "Дом-2" в 2004 году. В первом выпуске шоу ее представили как прораба. Девушка вполне соответствовала должности – волосы в пучке, комбинезон и удобные кроссовки. Ксюша своей простотой и честностью сразу же покорила зрителей.
Однако с годами формат проекта изменился, вместе с ним и имидж Бородиной. Сейчас Ксения – шикарная женщина на высоких каблуках, с маникюром и идеальной укладкой. Мало кто узнает в ней ту девочку из 2004-го, но поклонники уверяют, что Бородина в последнее время просто поражает красотой.
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