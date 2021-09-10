Бородина внезапно взорвалась на фоне развода с Омаровым: Измены, рукоприкладство, алкоголизм

Недавно Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. Событию предшествовало множество слухов, но истинные причины разлада пока остаются загадкой.

О том, что в звездной паре что-то не так начали говорить достаточно давно. Некоторые СМИ утверждали, что возлюбленные якобы не живут вместе, но мало кто был готов поверить в такой поворот событий. Позднее они поехали отдыхать вместе, но заселились в разные отели. Затем бизнесмена стали видеть в ресторанах с другими женщинами.

Поклонники тандема никак не могли разобраться, что происходит. Ксения Бородина казалась уставшей и опечаленной. Каждый день ведущую засыпали вопросами, но она всячески пыталась отсрочить ответ. Худшие подозрения пользователей Сети сбылись. Однако позднее Омаров вдруг стал публиковать трогательные кадры с детьми и философские посты. В то же время знаменитость громко отмечала тот факт, что теперь она одинока.

Многие были убеждены, что ведущей вовсе не так хорошо, как она хочет, чтобы все думали. Некоторые источники утверждали, что так она якобы хочет заглушить страдания. Однако правду мы не узнаем. Теперь вопросы семьи и конфликтов особенно занимают Ксению. Она опубликовала пост о разводах.

По наблюдениям дивы, сейчас наступил период колоссального количества разводов. Она убеждена, что такую статистику можно наблюдать потому, что женщины перестали терпеть то, что раньше было принято молча принимать. Среди основных причин разладов она назвала "измены, предательства, рукоприкладства, алкоголизм" и попросила пользователей продолжить страшный ряд. Ксения Бородина отметила, что восхищается теми, кому удалось разрешить все неприятности. Остальным же она пожелала построить новый счастливый союз.

