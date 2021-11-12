Карпович нацепила накладную грудь ради мужчины: Как с родненькими

Мирослава Карпович после долгого перерыва появилась на большом экране.

На днях в кинотеатрах состоялась премьера нового комедийного фильма "Друг на продажу". Мирослава Карпович сыграла в картине роль роковой красотки, которая пытается соблазнить миллионера и для этого прибегает к самым разным уловкам, например, надевает накладную грудь.

В одной из сцен фильма ради привлечения внимания вожделенного мужчины нацепившая искусственный бюст Карпович устраивает эффектный заплыв в бассейне. Это оборачивается для женщины большим конфузом, а именно потерей груди. Конечно же, этот эпизод был прописан в сценарии и призван вызвать улыбку зрителей. За кадром Карпович всегда отлично справляется с накладным бюстом.

В интервью "КП" актриса призналась, что в реальной жизни она всегда обходится тем, что ей дала природа, однако по долгу службы ей часто приходится прибегать к подобным женским штучкам.

"Справляюсь с ними, как с родненькими!" – рассказала Карпович о своем "нагрудном" опыте.

В ходе обсуждения сюжета фильма артистка подчеркнула, что в жизни она никогда не борется за мужчин и не участвует в женских разборках. По мнению Карпович, именно представитель сильного пола должен добиваться женщину, но не наоборот.

Что касается отношений с Павлом Прилучным, то актриса заявила, что она из тех, кто не афиширует свою личную жизнь. Женщина придерживается народной мудрости о том, что счастье любит тишину.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Мирославу Карпович сняли с Павлом Прилучным на отдыхе после слухов о разрыве.