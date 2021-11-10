Прилучного сняли с Карпович на отдыхе после слухов о разрыве

Мирослава Карпович составила компанию Павлу Прилучному и его детям.

В последнее время в Сети стали появляться слухи о расставании актерской пары, однако теперь эти догадки получили опровержение: накануне Павла Прилучного и Мирославу Карпович заметили вместе в Сочи.

Очевидцы запечатлели пару во время обеда во одном из городских кафе – об этом рассказал StarHit, опубликовавший соответствующие кадры. Вместе с актерами были и дети Павла – Тимофей и Мия. Днем ранее счастливый отец рассказал в своем микроблоге о том, что к нему наконец приехали наследники. При этом о Мирославе Карпович он не упомянул. Сам актер уже какое-то время находится на черноморском курорте, его ждут съемки в новом проекте.

Павел Прилучный был рад встрече с детьми, так как очень соскучился, ведь его наследники постоянно проживают с матерью – Агатой Муцениеце. Предыдущий день счастливая семья провела в сочинском парке аттракционов. Судя по всему, Мирослава Карпович сопровождала возлюбленного и его отпрысков, впрочем, на фото, опубликованных самим артистом, она не появлялась.

Звезда "Папиных дочек" давно нашла общий язык с наследниками Прилучного. В прошлом году пара уже отдыхала вместе с детьми в Ялте, что тогда очень возмутило бывшую жену Павла.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Павел Прилучный показал публике главную женщину в своей жизни.