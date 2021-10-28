"Какой ужас": иссохшаяся Карпович вызвала оторопь

Артистка выложила в "Сторис" своего микроблога кадры с фотосессии, похваставшись стройной фигурой. Однако россияне посчитали, что в погоне за худобой она явно перестаралась. Многие всерьез обеспокоены состоянием здоровья Мирославы Карпович.
Актриса позировала в нижнем белье. Ее тело действительно будто иссохло: торчащие кости и бледная кожа делают ее вид нездоровым. Подписчики уговаривают звезду начать нормально питаться. "Какой ужас... Ешьте же хоть что-нибудь", – написал один из фолловеров. Большинство пришли к мнению, что Мирослава Карпович выглядит некрасиво.
Сама же знаменитость так не считает. Она не раз говорила о том, что никаких проблем с весом и здоровьем у нее нет. Мирослава Карпович отмечала, что всегда была худой, еще больше же вес стал уходить из-за рабочих нагрузок. Однако поклонники подозревают, что актриса намеренно продолжает морить себя голодом. Некоторые и вовсе предположили, что у звезды анорексия.
Как писали "Дни.ру", Мирослава Карпович активно занимается спортом. Она ходит в бассейн, практикует йогу. Тренировкам артистка уделяет не более часа в день. Также "папина дочка" предпочитает ходить пешком.
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