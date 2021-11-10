Совсем голая: обнародованы откровенные кадры молодой жены Петросяна

32-летняя Татьяна Брухунова активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Чаще всего на своей странице женщина демонстрирует подписчикам элегантные наряды из собственного обширного гардероба. Однако на днях жена Петросяна предстала в совсем другом амплуа.
Женщина сняла видео из ванной комнаты. Совершенно голая Брухунова, в кадре предусмотрительно обрезанная по плечи, показала фолловерам свои уходовые процедуры – об этом сообщила "ЭГ". На обнародованных изданием кадрах видно, как супруга Евгения Вагановича тщательно наносит на кожу лица косметическую маску, которая делает ее еще более свежей и цветущей.
Видео из ванной показалось очень откровенным некоторым подписчикам инстадивы. Впрочем, саму Брухунову это, очевидно, нисколько не смущает. В беседе с фолловерами женщина не раз подчеркивала, что на ее странице действуют ее правила.
Напомним, что жизнь скромницы Татьяны сильно изменилась после того, как у нее случился роман с Евгением Вагановичем. Известный юморист развелся с Еленой Степаненко, в браке с которой прожил больше 30 лет, и женился на молодой помощнице. В прошлом году Брухунова подарила пожилому мужу сына, сделав его вновь молодым и счастливым отцом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что лишившаяся зубов жена Петросяна прячет перекошенное лицо и синяки.
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