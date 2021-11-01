"Лучше бы я ослеп": 19-летняя Загитова публично разделась

Популярность Алины Загитовой стремительно растет. Спортсменка активно ведет свой личный блог и общается с поклонниками.



Останавливаться на достигнутом харизматичная фигуристка не готова. Она постоянно двигается вперед и раскрывается в самых разных амплуа. Сейчас она ведет популярный проект "Ледниковый период" вместе с Алексеем Ягудиным. Спортсменка рассказывала, что поначалу ей было крайне страшно даже общаться со звездами на льду. Она вдруг теряла дар речи. При этом сейчас все изменилось.

Алина Загитова выглядит крайне уверено во всем, что делает. Она активно рассказывает о работе, не стесняется шутить во время съемок и снимает различные трендовые видео. Знаменитость не перестает удивлять публику. На этот раз она разделалась на камеру.

Однако даже это получилось у спортсменки так элегантно и красиво, что поклонники успели лишь ахнуть. Кадры смонтированы так искусно, что зрители увидели лишь, как 19-летняя фигуристка срывает с себя детали домашнего костюма и тут же оказывается одета в вечерний лиловый. Многие отметили, как хорошо и нежно она выглядит.

"Лучше бы я ослеп! Хотя уже! Невероятная", "Боже, какая бомбита! Алина, Вы модель", "Хотела бы быть как она. Самая красивая", "Вы просто Жасмин, давайте найдет Алладина", "Сказочно красива", "Вы бомба", "Нельзя быть такой! Это незаконно", – отметили восхищенные поклонники.

