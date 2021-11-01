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Шоу-бизнес
"Полно вещей": бывшая домработница отдала дорогие подарки Пугачевой

"Полно вещей": бывшая домработница отдала дорогие подарки Пугачевой

Людмила Дороднова поделилась откровениями об Алле Пугачевой. Оказывается, певица делала ей немало презентов.

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Домработница поведала, что в свое время получила от артистки множество эксклюзивных нарядов. Однако поносить их домработница не успела.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ экс-помощница Аллы Пугачевой призналась, что вернула ей подаренную одежду. Она отметила, что одежда, созданная кутюрье, ей была попросту не нужна. Концертные вещи Примадонны оказались в музее. Об этом сообщил историк моды Александр Васильев, который лично их собирал. Среди них пиджак от Вячеслава Зайцева.

Людмила Дороднова также рассказала, что из-за ухода от Аллы Пугачевой и перехода на работу к Филиппу Киркорову общение с певицей стало редким. Они созваниваются лишь по важным поводам, передает Пятый канал. Например, поздравляют друг друга с праздниками.

Экс-домработница Аллы Пугачевой добавила, что, когда ей что-то будет нужно от знаменитости, она без страха отказа с ней свяжется. Ведь они много лет были бок о бок. Так, Людмила Дороднова активно участвовала в воспитании старшей наследницы Примадонны Кристины Орбакайте.

Напомним, у певицы и ее мужа Максима Галкина подрастают общие дети-двойняшки Лиза и Гарри. Они родились в 2013 году. Их выносила и родила суррогатная мать при помощи замороженных яйцеклеток Примадонны и биоматериала юмориста. Несмотря на возраст, 72-летняя Алла Пугачева активно принимает участие в воспитании наследников.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 12:02 Источник: "Звезды сошлись" НТВ ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Люся Исакович
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Дороднова активно участвовала в воспитании старшей наследницы Примадонны Кристины Орбакайте??????????????
ЧТО ЗА БРЕД С ВОСПИТАНИЕМ ДЛИННОНОСОЙ КАРАКУЛИ? ПУГАЧИХА РОДИЛА ХРЫСТЮ И ОТПРАВИЛА ДОНЮ В ЛИТВУ, К РОДИТЕЛЯМ МИКОЛАСА. ЗАБРАЛА КРИСТИНУ, ПУГАЧЁВА, В 7 ЛЕТ ПЕРЕД ШКОЛОЙ, И ОТПРАВИЛА К БАБКЕ ЗИНЕ, НА УЛИЦУ СКРЯБИНА В КУЗЬМИНКИ. ТАМ И ЖИKА НЕНУЖНАЯ ДОЧА САМОЗВАННОЙ ПРИМАДОННЫ. ТАК, ЧТО С ВОСПИТАНИЕМ КРИСТИНЫ- ПРОМАХНУЛИСЬ
Гость889858
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Всегда смешит фраза,типа:" У певицы и ее мужа Максима Галкина подрастают общие дети-двойняшки Лиза и Гарри.")))
1

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