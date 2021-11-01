"Полно вещей": бывшая домработница отдала дорогие подарки Пугачевой

Людмила Дороднова поделилась откровениями об Алле Пугачевой. Оказывается, певица делала ей немало презентов.



Домработница поведала, что в свое время получила от артистки множество эксклюзивных нарядов. Однако поносить их домработница не успела.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ экс-помощница Аллы Пугачевой призналась, что вернула ей подаренную одежду. Она отметила, что одежда, созданная кутюрье, ей была попросту не нужна. Концертные вещи Примадонны оказались в музее. Об этом сообщил историк моды Александр Васильев, который лично их собирал. Среди них пиджак от Вячеслава Зайцева.

Людмила Дороднова также рассказала, что из-за ухода от Аллы Пугачевой и перехода на работу к Филиппу Киркорову общение с певицей стало редким. Они созваниваются лишь по важным поводам, передает Пятый канал. Например, поздравляют друг друга с праздниками.

Экс-домработница Аллы Пугачевой добавила, что, когда ей что-то будет нужно от знаменитости, она без страха отказа с ней свяжется. Ведь они много лет были бок о бок. Так, Людмила Дороднова активно участвовала в воспитании старшей наследницы Примадонны Кристины Орбакайте.

Напомним, у певицы и ее мужа Максима Галкина подрастают общие дети-двойняшки Лиза и Гарри. Они родились в 2013 году. Их выносила и родила суррогатная мать при помощи замороженных яйцеклеток Примадонны и биоматериала юмориста. Несмотря на возраст, 72-летняя Алла Пугачева активно принимает участие в воспитании наследников.

