Квартира в Москве: Крутой осчастливил молодую фаворитку роскошным подарком

Игорь Крутой исполнил давнюю мечту победительницы шоу "Ты супер!".

Диана Анкудинова рассказала, что во время участия в проекте переехала в столицу, в ту самую квартиру, которую подарил ей композитор. Сама девушка родилась и выросла на Дальнем Востоке. Крутой был восхищен талантом Дианы, она была для него явной фавориткой среди участников. Игорь Яковлевич не ошибся – Анкудинова стала победительницей проекта.

У Дианы была мечта переехать в Москву в собственную квартиру. Знаменитый композитор пообещал помочь девушке, и слово свое сдержал. Он подарил Диане 37-метровую двушку в одном из лучших районов столицы. Диана Анкудинова восхищена честностью Крутого. "Если он что-то сказал, то сделает это", – заметила девушка.

Ранее Игорь Крутой обнародовал информацию о том, что у него есть внебрачный сын. Композитор недавно познакомился с Яковом, которого 30 лет назад подарила ему одна из "муз". Более того, помимо новообретенного сына, Крутого скоро ждет еще одно пополнение – Яков ждет ребенка. Об этом сообщил "второй отец" молодого человека Сергей – мужчина, который растил его, пока о родстве с Крутым никто даже не подозревал. К сожалению, сразу после известия о звездном родителе Яков перестал общаться с Сергеем и даже взял фамилию Игоря Яковлевича.