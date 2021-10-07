Разницы нет: худрук МХАТа уравнял Валерию с Бузовой после громкого скандала

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков рассказал, что вел переговоры с артисткой. Однако из-за загруженного рабочего графика певица Валерия не смогла участвовать в постановке.
Только тогда он обратился к Ольге Бузовой, которая быстро дала согласие. По словам Боякова, с Валерией они общались очень хорошо. При этом он добавил, что не видит принципиальной разницы между звездой эстрады и поющей ведущей. Бояков также отметил, что если она и есть, то только рыночная.
Интересно, что певица Валерия и ее супруг-продюсер не в обиде на Ольгу Бузову. Звездная пара говорила о том, что к исполнительнице у них нет вопросов. При этом поведение Эдуарда Боякова их удивило.
Сам худрук театра признался, что не в полном восторге от таланта Ольги Бузовой. Вместе с тем, он отметил, что теледива умеет удивлять. Бояков уверен, что артистка еще не раз это сделает. Ему импонирует то, что поющая ведущая развивается, а не стоит на месте. Также театральный деятель заявил, что Ольга Бузова вряд ли станет артисткой труппой МХАТа.
Как писали "Дни.ру", работой певицы в спектакле худрук остался доволен. Он убежден, что шумиха, которую спровоцировало появление Ольги Бузовой, пошла всем только на пользу.
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