Счастливый Малахов показал интимную съемку с любимой женщиной

Несмотря на огромную популярность и жесткий рабочий график, шоумен оставляет время на семью. У Андрея Малахова с супругой гармоничные отношения, которым могут позавидовать многие звездные пары.
Хоть деталями личной жизни ведущий делиться не любит, но об избраннице всегда отзывается с теплом и любовью. Он не раз называл Наталью Шкулеву идеальной женщиной.
На сей раз Андрей Малахов опубликовал в сторис своего инстаграм-аккаунта интимное видео – момент, когда его возлюбленная танцует на концерте певца Niletto. Кадры он подписал очень трогательно: "Ты такая красивая".
Напомним, шоумен и его избранница сыграли свадьбу десять лет назад. Церемония состоялась в Париже. Наталья Шкулева тоже весьма востребована в профессии. Она является издателем группы журналов ELLE. Четыре года назад в звездной семье родился сын. Мальчика назвали Александром. Примечательно, что Андрей Малахов еще ни разу не показал публике лицо своего единственного наследника.
Как писали "Дни.ру", телеведущий считает главной в быту жену. Именно Наталья Шкулева хранит в доме уют и порядок, руководя уборщицами. Также Андрей Малахов высказался по поводу финансов в семье. Он отметил, что они оба работают, и если жена хочет купить себе нечто, что он считает глупостью, то может сделать это сама.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Абдоминопластику стоит ли делать
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос