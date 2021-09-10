"Сорвался": женатый Малахов провел ночь у Бузовой

Андрей Малахов неожиданно для поклонников оказался дома у поющей ведущей в очень поздний час.

Шоумен рассказал об этом пикантном факте в своем инстаграм-аккаунте. При этом он разместил снимок с Ольгой Бузовой. Андрей Малахов заявил, что в его ночном визите в исполнительнице не было ничего предосудительного.

Кроме того, виделись звезды не наедине. В это время у знаменитости в гостях была ее мама. Андрей Малахов отметил, что сорвался среди ночи через всю столицу, чтобы первым услышать премьеру новой композиции артистки.

Некоторые фолловеры осудили ведущего за то, что он оставил в поздний час дома супругу Наталью Шкулеву и маленького сына. "Среди ночи бросить жену, ребенка и поехать слушать Оленькин бред. Я думала, у вас все хорошо, а оказывается...", "Зачем вам это надо было? Срываться к ней посреди ночи! Вам, что, заняться нечем?", – недоумевают подписчики.

Ольга Бузова действительно в полночь презентовала новую песню "Без дел". Трек звезда посвятила бывшим избранникам и объяснила в нем, чем ей не нравились предыдущие отношения.

Напомним, ранее Андрей Малахов отреагировал на угрозы мужа Анастасии Макеевой. Роману Малькову не понравилось, что шоумен раскрыл на всю страну некоторые факты жизни актрисы. Супруг ведущей заявил, что подаст на Малахова в суд. Но шоумен отмахнулся от мужчины, как от мухи.