Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое

Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. Тест показал положительный результат.



Народного артиста доставили в столичную клинику еще второго октября. У него диагностировали коронавирусную инфекцию. Сообщается, что у знаменитости имеются и хронические проблемы с сердцем. Валерий Борисович много раз рассказывал о страшных событиях, которые он, к счастью, смог пережить.

Медицинские работники отметили, что поражение легких артиста сейчас составляет 25–50% процентов. Многих беспокоит именно тот факт, что ранее он перенес несколько инфарктов. Врачи постоянно находятся рядом со звездой отечественного кино и контролируют самочувствие. Сейчас состояние Валерия Гаркалина характеризуют как "тяжелое".

Валерия Борисовича знает и любит вся страна по большому количеству ролей в театре и кино. Он покорил зрителей еще в таких кинокартинах, как "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый", а позднее начал сниматься и популярных современных сериалах. Этот год продолжает быть непростым для актера. В августе стало известно, что во время отдыха он получил травму головы.

Тогда Валерий Гаркалин неудачно упал в заведении в центре Москвы. Его доставили в больницу, но, к счастью, травма оказалась не очень тяжелой. Тогда ему диагностировали "ушибленную рану головы", но после обследования отпустили домой. Серьезная помощь медиков ему не понадобилась.

