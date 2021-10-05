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Шоу-бизнес
"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

Модель Элина Зайцева рассказала о том, почему на самом деле Алла Пугачева в свое время рассталась с Александром Стефановичем.
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Режиссер прожил с моделью несколько лет и дружил с ней до конца жизни. Судя по всему, именно он поделился с ней личной тайной. Элина Зайцева считает, что Алла Пугачева не смогла простить избраннику интрижки на стороне и пренебрежительное отношение. По официальной же версии, причиной разрыва отношений стали творческие разногласия.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По словам модели, однажды Александр Стефанович просто "слил" супругу из одного своего проекта ради того, чтобы закрутить романчик на съемочной площадке. Певица быстро все поняла и пришла в бешенство.

Зайцева отметила, что не все женщины, которые находились рядом с кинорежиссером, были его любовницами. Но пофлиртовать с красавицами он любил. Модель заявила, что для него был важен кураж, "игра на грани фола в отношениях".

Отметим, что Алла Пугачева и Александр Стефанович так и не смогли сохранить дружеские отношения после развода. Примечательно, что помимо личных у них были и материальные претензии друг к другу.

Напомним, всего у Примадонны было пять супругов. Первым мужем артистки стал Миколас Орбакас, от которого она родила дочь Кристину. Вторым избранником стал Александр Стефанович, после которого она была замужем за продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым. Ныне она уже много лет счастлива с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри.

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Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 08:45 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

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