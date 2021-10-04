Оскорбившего Гузееву Харламова разнесли в пух и прах: Он же тупой!

После развода с Кристиной Асмус юморист стал крайне обсуждаемой персоной. Поклонников интересует не только деятельность артиста, но и его личная жизнь.

В какой-то момент у комика случился небольшой конфликт с Ларисой Гузеевой. Сама артистка в последнем интервью рассказала, что так и не поняла, по какой причине юморист "напал" на нее, так как они никогда не общались в жизни. Он сам практически не говорит о ситуации. При этом, несмотря на то, что ссора уже пришла к логическому завершению, публика никак не может забыть о ней.

Накануне в эфир вышел второй выпуск шоу "Игра" на телеканале "ТНТ". Звезды КВН Ольга Картункова и Екатерина Моргунова появились на сцене и сыграли двух девушек, которые изучают соцсети и оставляют негативные комментарии под фотографиями известных личностей. Они "прошлись" по Гарику Харламову.

"Отстань от нашей Ларисочки Гузеевой, собака!" – начали юмористки. Опытный коллега долго смеялся, а зал аплодировал. Они подчеркнули, что комик не читает комментарии, а потому писать ему бесполезно. Во время выступления Гарика грубо назвали "скотобазиной" и отметили, что он замучил "бедную женщину". Екатерина Картункова предложила ответить ему на "истории", но ее коллега заметила, что он ничего не поймет, так как единственное, что он умеет – это лежать. "Он же тупой!" – завершили они сценку.

Во второй части юмористки все-таки пришли к тому, что Гарик Харламов сильно изменился в последнее время. Они подчеркнули, что он похудел, стал прекрасно выглядеть, а Лариса Гузеева вообще должна быть благодарна коллеге за то, что он продвигает ее в соцсетях.