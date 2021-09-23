"Я перепила": Гузеева среди ночи захотела объединиться с Харламовым

Лариса Гузеева поделилась личным признанием на пикантную тему.

Участник "Comedy Club" Гарик Харламов некоторое время назад зло шутил над телеведущей. Комик монтировал саркастические видео с эпизодами из шоу "Давай поженимся!" Первого канала.

Лариса Гузеева не реагировала на нападки артиста. Она отметила, что даже не знакома с ним лично. Лишь единожды они пересеклись в гримерке проекта "Ледниковый период" и просто поздоровались.

Актриса считает Гарика Харламова талантливым артистом с отличным чувством юмора. Она очень удивилась, когда узнала, что комик над ней "прикалывается". Дело в том, что звезда не подписана на него в соцсетях. Резиденты юмористического шоу звали Ларису Гузееву в свои проекты, но она не соглашалась.

Также знаменитость рассказала об одном случае, связанном с Гариком Харламовым, за который ей стыдно. Она отметила, что давно не употребляет спиртного. Но в самом начале пандемии, на карантине она выпила с подругами вина. "Я перепила и написала Саше Ревве ночью", – призналась Лариса Гузеева.

Теледива попросила артиста дать ее номер телефона Гарику Харламову, чтобы объединиться с ним и сделать какой-нибудь совместный проект. На утро же она пожалела о своем поступке и вновь написала Ревве, но уже с просьбой ничего не передавать комику. Она призналась артисту, что накануне обратилась к нему, будучи нетрезвой.

"Думаю, пить надо вообще завязывать. Разлюбила пить. Не пью", – резюмировала звезда.