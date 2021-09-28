Асмус сбежала на фоне слухов о свадьбе Харламова: Меня просто сломали

Актриса раскрыла причины побега.

Кристина Асмус объяснила причину своего внезапного исчезновения из соцсетей. Как оказалось, звезда сериала "Интерны" провела несколько дней в Карелии. Знаменитость решила посвятить время себе любимой.

"Я сбежала!" – написала Асмус в личном микроблоге. По словам Кристины, ее поездка не была запланирована. Билеты звезда купила накануне вылета. Артистка понимала, что в Москве не сможет сидеть без дела, откликнется на предложение о работе и испортит себе долгожданные выходные.

Асмус призналась, что мини-отпуск был ей жизненно необходим. "Количество проектов и адовые графики меня просто сломали…" – посетовала знаменитость.

В Карелии Кристина отдыхала одна. Артистка нуждалась в том, чтобы хорошенько все обдумать, восстановиться, выспаться и настроиться на работу.

В поездке Асмус завела приятные знакомства, насладилась природой и прошла курс оздоровительных процедур. Также в момент отдыха звезда осознала, что совсем не умеет расслабляться. У артистки есть страх пропустить что-то важное. Между тем, как заметила Кристина, лучше отдыха в одиночестве может быть только секс.

Отметим, чуть более недели назад экс-муж Кристины Асмус, комик Гарик Харламов, впервые вышел в свет с новой избранницей. На открытие собственной закусочной юморист пришел со звездой сериала "Крепостная" Катериной Ковальчук, а также со своей мамой. Это спровоцировало слухи о скорой свадьбе Гарика и Катерины. Интересно, что побег Кристины Асмус совпал с появлением этих сплетен.