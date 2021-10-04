В жизни дочери Началовой произошли серьезные изменения: До сих пор текут слезы

За дочерью Юлии Началовой активно следят все поклонники покойной артистки. Долгое время у девочки не было личных аккаунтов в соцсетях. Теперь все изменилось.

Родственники девочки сделали все, чтобы защитить ее от внешнего мира. Однако, видимо, пришло время окончательно становиться самостоятельной. Сейчас Вере Алдониной уже 14 лет. Несмотря на страшные события, она не утратила веру в добро и активно двигается к своим целям. Она хорошо учится и идет по стопам звездной родительницы. Многие пророчат Вере большое музыкальное будущее.

Теперь, судя по всему, наследница Юлии Началовой решила сделать свой первый шаг к публичной жизни. Она создала профиль в "Инстаграме". Бабушка Веры, Таисия Началова, поддержала инициативу внучки. В своем личном блоге она сделала репост ее первого поста и указала, что теперь и у девочки есть официальная страница. За короткий срок на Веру подписались около трех тысяч человек.

Долго ждать Вера Алдонина не стала и опубликовала свое первое селфи. На кадре она одета в бежевый костюм и выглядит крайне серьезной. Многие пользователи отметили, что звездная наследница с каждым годом становится все сильнее похожа на маму. Многие все еще не могут спокойно смотреть на снимки пережившей страшную трагедию девочки.

"Наконец-то! Какое счастье", "Какая же радостная новость! И такая долгожданная! Солнышко, ты такая красивая!", "На мамулю становится похожа. Красивая девочка!", Мы тебя так ждали, красавица наша", "Вера, ты очень красивая! Вижу, что и добрая. Пишу, а слезы до сих пор текут", "Как же жаль! Крепись, наша умница", "С радостью подпишусь, спасибо за возможность", – прокомментировали пользователи. Пока Вера не отвечает своим подписчикам и не вступает в диалог.

