Любимые мужчины Юлии Началовой

Юлия Началова была нетипичной знаменитостью. Она, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, никогда не прятала своих любимых мужчин и не скрывала, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Певица была замужем дважды. Причем первый муж, певец Дмитрий Ланский, говорят, буквально довел артистку до анорексии.