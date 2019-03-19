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Март 19, 2019
просмотры: 123

Любимые мужчины Юлии Началовой

567

Юлия Началова была нетипичной знаменитостью. Она, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, никогда не прятала своих любимых мужчин и не скрывала, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Певица была замужем дважды. Причем первый муж, певец Дмитрий Ланский, говорят, буквально довел артистку до анорексии.

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