Только не повторяй маминых ошибок: несовершеннолетнюю дочку Началовой засняли с женатым Панайотовым

Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – в декабре исполнится 15 лет. Два с половиной года она живет с дедушкой и бабушкой – так сложилась судьба. Но ее знаменитая мама, ставшая теперь небесным ангелом-хранителем, наверняка радуется успехам умницы Верочки.

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