Только не повторяй маминых ошибок: несовершеннолетнюю дочку Началовой засняли с женатым Панайотовым

Дочь Началовой – девушка талантливая. Она хорошо учится, отличается примерным поведением, прилежанием, усердием. Оказалось к тому же, что она и очень талантливая.
Собственная страница Верочки в социальной сети "Инстаграм", на которую подписаны ее бабушка Таисия Началова и даже почему-то Глеб Матвейчук, закрыта для посторонних. Хотя там и всего 27 публикаций.
Зато у дочери Началовой есть общедоступный фан-аккаунт, где почти 13 тысяч подписчиков и 287 постов. Обожатели Верочки собирают там все, что с ней связано – детские фотографии, снимки с любимой бабушкой Таей, со звездной крестной Ларисой Долиной, с артистами эстрады, и, конечно, с папой и мамой.
Появилось там и уникальное видео, на котором Вера Алдонина поет дуэтом с Александром Панайотовым. Их засняли, судя по всему, на школьном вечере у Веры. Причем исполняет дочь Началовой сложную вокально композицию – I have nothin из репертуара Уитни Хьюстон. И это очень трогательно, ведь пять лет назад в 4-м сезон шоу перевоплощений "Один в один!" мама Веры исполняла именно эту песню...
Людям пение Веры Алдониной очень понравилось. "Божественно! Браво Верочке!", "Голос – класс! Умничка. Даже Юлин напоминает", "Молодец. Мама была бы довольна", "Копия мамы голос", "Как круто спели!", "Молодец Верочка, не могу сдержать слез – как всегда", – оставляют поклонники восторженные комментарии. Но и предупреждают начинающую певицу: "Только не повторяй маминых ошибок!"
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