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Шоу-бизнес
"Как неожиданно!" Дочь Началовой в платье невесты устроила переполох

"Как неожиданно!" Дочь Началовой в платье невесты устроила переполох

Юная Вера Алдонина надела праздничный наряд. Наследница Юлии Началовой нарвалась на комплименты.
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Очаровательная артистка Юлия Началова умерла более двух лет назад, оставив маленькую дочь Веру Алдонину сиротой. Со временем наследница певицы превратилась в статную девушку, которая переняла от матери красоту и обаяние. У нее появилась армия поклонников и даже настоящий фан-аккаунт в "Инстаграм". На днях там опубликовали эксклюзивный снимок Веры Алдониной в белом платье невесты.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Дочь певицы запечатлели на фото с довольной улыбкой. Перед ней на одном колене стоял юноша, изображая влюбленного кавалера. Девушке всего 14 лет, поэтому ни о какой свадьбе речи не идет. Судя по всему, кадр был сделан в рамках творческого выступления Веры Алдониной. Звездная наследница с раннего детства увлекается музыкой, вокалом и часто выходит на сцену.

Кадр приятно удивил пользователей Сети. Комментаторы единогласно решили, что дочь Юлии Началовой выглядит потрясающе. "Какая красавица! Будь счастлива!", "Верочка, ты прелесть! Какое благородство!", "Как неожиданно! Ты супер!" — обратились поклонники к молодой артистке.

Напомним, крестной матерью Веры Алдониной является Лариса Долина. Она не стала обрывать связь с подопечной, когда Юлия Началова скончалась. Эстрадная дива поддерживает с девушкой близкий контакт, а та отвечает ей взаимностью. Недавно Вера Алдонина вступилась за скандально известную внучку Ларисы Долиной.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 23:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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