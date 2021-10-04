"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом

Алле Пугачевой приписывали множество романов. Сергей Минаев – один из тех, с кем, как поговаривали, у артистки были не только профессиональные отношения.

Исполнитель дал интервью, в котором приоткрыл завесу тайны. Он рассказал, что связывало его с Примадонной. Музыкант констатировал, что певица всегда следила за новыми веяниями и, когда он стал известен, связалась с ним, предложив сотрудничество.

Вскоре профессиональное общение вышло за пределы сцены, и знаменитости стали проводить время в дружеском общении. "Я у нее тогда был эдаким фаворитиком", – вспомнил Сергей Минаев.

Артист поделился одной скандальной историей. Так, на концерте в Одессе Алла Пугачева не захотела выходить к публике, при этом не объяснив причин. По мнению певца, тогда что-то произошло, и Примадонна закапризничала. Администраторы звезды послали Сергея Минаева к артистке, чтобы тот с ней поговорил.

Исполнитель прекрасно знал крутой нрав Аллы Пугачевой и стал действовать осторожно и дипломатично. Певец просто попросил Примадонну выйти на сцену, ведь без нее концерта бы не получилось. К счастью, это сработало.

Сергей Минаев полагает, что сделал для звезды много полезного. По словам музыканта, именно с его подачи она превратилась из эстрадной певицы в поп-диву, начав больше двигаться, иначе одеваться и сменив репертуар.