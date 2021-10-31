"Обе мои субличности": Хилькевич насторожила народ странным заявлением

В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, что в ней живут две субличности. Анна Хилькевич показала фото, на которых предстала во время приготовления пищи за плитой.
Звезда сериала "Универ" сообщила, что первая личность любит готовить и всегда пытается есть правильно, чтобы не навредить фигуре. Вторая же обожает покушать все, что попало. Причем делает это быстро и посреди дня, между работой.
Фолловеры немного насторожились заявлению актрисы о двух личностях, но все же по достоинству оценили ее юмор. Поклонники поддержали знаменитость, признавшись, что в них тоже живут сразу по нескольку личностей, которые также балансируют на грани обжорства и соблюдения правильного режима питания.
Напомним, ранее Анна Хилькевич стала участницей шоу "Звезды в Африке" телеканала ТНТ. Она долго пребывала в состоянии стресса, отчего у нее случилась истерика. Актриса рассказала, что так вести себя во время съемок она начала не просто так. Выяснилось, что она долго сдерживала негативные эмоции. Она вышла из себя из-за проблем с общением, трудных испытаний и голода.
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