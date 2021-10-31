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Шоу-бизнес
"Обе мои субличности": Хилькевич насторожила народ странным заявлением

"Обе мои субличности": Хилькевич насторожила народ странным заявлением

35-летняя Анна Хилькевич разоткровенничалась с поклонниками на личную тему.
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В своем инстаграм-аккаунте артистка рассказала, что в ней живут две субличности. Анна Хилькевич показала фото, на которых предстала во время приготовления пищи за плитой.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Звезда сериала "Универ" сообщила, что первая личность любит готовить и всегда пытается есть правильно, чтобы не навредить фигуре. Вторая же обожает покушать все, что попало. Причем делает это быстро и посреди дня, между работой.

Фолловеры немного насторожились заявлению актрисы о двух личностях, но все же по достоинству оценили ее юмор. Поклонники поддержали знаменитость, признавшись, что в них тоже живут сразу по нескольку личностей, которые также балансируют на грани обжорства и соблюдения правильного режима питания.

Напомним, ранее Анна Хилькевич стала участницей шоу "Звезды в Африке" телеканала ТНТ. Она долго пребывала в состоянии стресса, отчего у нее случилась истерика. Актриса рассказала, что так вести себя во время съемок она начала не просто так. Выяснилось, что она долго сдерживала негативные эмоции. Она вышла из себя из-за проблем с общением, трудных испытаний и голода.

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Анна Хилькевич. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 17:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

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